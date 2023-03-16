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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

22日上網登記領6000　數位部：系統開放6個月免緊張

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

財政部16日赴行政院會報告「全民共享普發現金報告」，在各部會通力合作下，相關作業大致完竣，將於112年3月22日起啟動預登記作業，民眾在22日上午即可上網登記，網址為「6000.gov.tw」。數位部次長李懷仁說，此次設計有分流機制，且系統會開6個月，民眾不用搶在第一時間登記。

數位部次長李懷仁說，登記入帳是由數位部針對過去包括兒童防疫家庭津貼做擴充開發，登記入帳系統確定3月22日開始線上登記，主要提供免出門就可以登記，也一樣不用做任何插卡就可以登記。

李懷仁表示，只要點選登記入帳就可以開始登記流程，網址為「6000.gov.tw」，本人領取的話在資料登記欄需要身分證字號、銀行帳戶、健保卡號，即可完成登記。但強調一定要是「本人」的銀行帳號，若不是本人的話，交易不會成功。

至於12歲以下兒童部分，李懷仁指出，有設計可由父母親或監護人登記代領，身分證字號、銀行帳戶輸入家長或監護人，並輸入孩童的健保卡號。後續會跟內政部合作，確認兩者是否有父母親或法定監護人關係，以及相關資料是否正確。

由於特別預算還未通過，李懷仁說，因此使用「登記入帳」管道的民眾，資料檢核無誤後，等總統府公布預算生效後，於「第5個營業日」陸續入帳。

另外，李懷仁也提到，3月28日會開啟查詢功能，讓進行線上登記的民眾可以查看登記結果；若查詢不到，代表登記資料有誤，直接重新登記即可。

李懷仁說，這次面對的是全國民眾，系統可能會有尖峰時間，因此規畫3月22日到3月26日會有分流機制，採身分證或居留證的尾數進行分流，一天有2個尾數，預計在3月22日與財政部一起進行抽籤後再公布。系統會開6個月，民眾不用搶在第一時間登記。

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