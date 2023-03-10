得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

▲桃園機場舉辦「遇見國門香」活動，旅客反應熱烈，旅客心願「霸總天上來」，活潑逗趣。（圖／經當事人同意刊出；記者王星尹攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

國門解封後，各國旅遊浪潮出現，桃園機場過年期間精心打造「遇見國門香活動」，將具有台灣記憶味道的「國門香」導入「A5、B5、D6」候機室，並舉辦2023許願活動，吸引國內外旅客熱烈響應，意外補捉旅客搞笑心願，連活潑逗趣的小說用語「霸總」一詞也出現其中，令人莞爾。

台灣旅客期許「數錢數到兔」，配上繪畫的兔子數鈔，創意十足；令人意外眾多旅客許願「脫單」「終結單身」，還加註要「女生倒追」，逗趣又傳神；國外旅客則對台灣印象深刻，「來台灣真的遇到很多好人，留下很多好的回憶，希望能記住這樣的幸福」、「未來如果有機會，還要再來台灣」、「喜歡台灣的山林風景，媽媽喜歡爬山，一定會回來」。

桃園機場「國門香」清新淡雅，充滿大自然芬芳意境，也呼應今年回溫的旅遊潮，鼓勵民眾走出戶外，活動於近期畫下句點，200名得獎者將可獲得「國門香限定香膏」及「國門香」專屬明信片，禮品於3月底寄出，得獎名單詳見https://breathtaiwan.com.tw/pages.php?pa=winners

▲旅客趁候機空檔，展現繪畫天份，希望能如兔子般，數鈔發大財。

▲▼國外旅客對台灣印象深刻，熱愛台灣山林景色，希望能再度造訪台灣。

▲▼桃園機場打造專屬「國門香」，加深旅客對台灣旅程的美好記憶。