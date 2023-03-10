有興趣科系「錄取分數太低」沒面子！台大教授嘆：1成5選錯休學

▲台大教授嘆學生選系竟只看「錄取分數高低」。（圖／記者季相儒攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大學要怎麼選科系是門大學問。台大教授葉丙成分享，近日聽到一名高中生對台大某系所很有興趣、內容也很符合該生日後想要的工作。但最後這名學生卻因「錄取分數太低」而不把該系當目標。

台大教授葉丙成於個人臉書 分享 ，表示日前和朋友吃飯，聽對方分享高中生選填科系的個案，聽完卻覺得感傷。原來是因這名高中生對台大某科系很有興趣，且覺得該系畢業後出路，與他想做的工作也相符，但該生最後沒有選擇把進入那個科系當目標。

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該生表示，「這系雖然很適合我，但錄取分數太低」，細問後才得知，學生認為即便這個系很適合自己，但因錄取分數低所以並不想念，「因為唸一個錄取分數沒那麼高的系，拿到的標籤不夠酷，在這『戰場』上似乎就是個loser」。

葉丙成表示，這樣的選校選科系思維，跟台大管前校長說過的調查數據是吻合的「有 55% 大學生自認選錯系、台大大一新鮮人有 14.98% 的人休學、台大學生生退學比例 9.26%」。

他也表示「選了錄取分數高的科系，放榜很有面子，入學後開始唸得很痛苦，最後成為休學或退學中的一位，這樣真的有比較好嗎？」、「人生是一輩子的，人生真的不是贏在十八歲就好」。

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