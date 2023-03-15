侯友宜在等什麼？　媒體人曝玄機：早早表態不見得好

▲王尚智認為，侯友宜快快表態不見得好。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選誰來角逐備受關注，相較國民黨內部雜音多，民進黨主席賴清德15日已完成黨內初選登記。對此，媒體人王尚智則認為，國民黨內目前呼聲最高的候選人新北市長侯友宜的狀況「不算慢」，侯友宜要掌握最佳態勢，早早表態不見得比較好。

王尚智14日在節目《頭條開講》中表示，其實侯友宜不表態，最焦慮的是媒體人，他坦言，自己問了很多民眾，包括泛藍選民跟一般民眾，其實大家都覺得慢慢來沒關係，而要侯友宜趕快出來跟賴清德「對幹」的其實是媒體人。但他認為，侯友宜現在的狀況不算慢，因為國民黨自身的遊戲規則還沒訂出來，且侯友宜的政治仕途是黨主席朱立倫提拔出來的，所以不用懷疑他們之間的關係，而朱立倫的位子定了，總統人選是不是侯友宜根本不用著急。

王尚智透露，侯友宜現在最大的問題，是藍營內部部分人士對侯友宜還是有疑慮，如果侯友宜現在表態，就要向這些勢力「磕頭」，他舉例，連當時前總統馬英九的角色都「定於一尊」了，還是有人想要卡，相較馬英九，藍營內部對侯友宜說三道四的聲音更多，因此，他認為，以整體戰略來說「侯友宜是對的」，等到最後關頭連這些有意見的人都非侯友宜不可，侯友宜就要掌握這個時間點的最佳態勢，「我不覺得快快表態，對侯友宜是最好的。」