▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

主計長朱澤民日前表示，物價前些時候有上漲壓力，目前已經在往下趨勢，預計整年不會超過2.12％，跟其他國家比較起來相對平穩。對此，國民黨台北市議員鍾沛君15日就在臉書列出朱澤民過往的「驚句」批評，朱主計長不知道是不是與世隔絕太久，對於民間疾苦都無法感同身受。

主計長朱澤民在立法院備詢時表示，物價前些時候有上漲壓力，目前已經在往下趨勢，預計整年不會超過2.12%，跟其他國家比較起來相對平穩。對此，鍾沛君指出，顯然主計長選擇性忽略一些數據，主計總處公布2月17項重要民生物資CPI平均上漲5.54%，使得民眾對物價上漲感受深切，民眾的感受不是幻覺，這些數據都一再證明物價上漲已成事實。

鍾沛君提到，過去主計長就有過許多不食人間煙火的「驚句」，例如立委質詢問滷肉飯漲多少？他回：「我不吃魯肉飯」；問他水餃漲多少？他表示：「行政院餐廳水餃都沒漲價」；最經典的是，問他蚵仔麵線多少錢？他回：「一碗應該20元」。

鍾沛君強調，主計長只看物價指數CPI，就好比每年只看薪資平均數，就斷言我國勞工薪資成長迅速，卻忽略中位數的部分成長緩慢，甚至與物價成長的速度差異不大。令她忍不住批評，朱主計長不知道是不是與世隔絕太久，對於民間疾苦都無法感同身受，有這樣遺世而獨立的政務官，也難怪老百姓對政府的傲慢已經忍無可忍。