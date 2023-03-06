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基隆信義區節電高達296萬度　區公所獲贈節能獎盃

▲基隆信義區節電高達296萬度 台電處長親頒致贈節能獎盃。（圖／台電基隆區處提供）

▲台電基隆區處處長陳据湖（左）前往基隆市信義區公所致贈陳信雄區長（右）節能獎盃。（圖／台電基隆區處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區在2022年6至9月夏季用電期間，累積節電高達296萬度，節電率達23.5%，更獲得台電公司節電獎勵金186萬元，夏季4個月平均每個月約46.萬元。台電基隆區處處長陳据湖，於今（6日）前往信義區公所致贈陳信雄區長節能獎盃。

台電基隆區處表示， 「節電，從我改變」!全球氣候變遷日益嚴峻的情況下，節約能源已經成為每個人的責任。台電積極推廣節電理念，透過舉辦節電比賽，號召民眾一起節能減碳，並從中選拔節電績優行政區。

信義區公所指出，除了辦理各項節電宣導活動，更當以身作則，以該所及轄內里辦公處為例，皆設置節能或感應式燈具並搭配智慧能源監控主機、同仁離開辦公室或午休時隨手關燈或改採低亮度等等，在各方面努力做好節電。

台電基隆區處利用各類宣導場合，至各社區管委會、小型商家進行節電宣導，同時推廣台電APP下載，讓民眾可輕鬆掌握用電情形，提早進行用電管理，努力讓節電觀念落實在民眾生活中。呼籲用戶於日常生活中設定定時電器、適時汰換節能家電，除了節省用電開銷，更能節能減碳。

台電表示，今年繼續辦理節電獎勵活動至今年12月13日，呼籲民眾踴躍參加，每節省1度電即可自登錄日起，各期電費獲得0.6元節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，1年6期電費單只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金。

此外，因應太陽光電大幅增加，台電自今年起實施新尖離峰時間電價，電力尖峰從日間移至夜間，鼓勵用戶調整用電時間至日間離峰時間，有助於供電穩定，時間電價用戶更可節省電費支出。

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