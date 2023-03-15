旅客等嘸復航班機嘆「可惜」　航空業者曝規劃考量：不敢打包票

▲陸委會日前宣布恢復10個兩岸直航航點。（圖／桃機提供）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸10日起再恢復10個直航航點，長榮航空優先復飛廣州、深圳及杭州，華航則是廣州、深圳這2個城市。航空業者透露，儘管陸委會已批准10個航點，但航空公司要考量招募人員、機隊調度等方面，目前主要以滿足「探親」需求為主，會優先滿足珠三角地區。

截至目前，兩岸僅有北京、上海、成都、廈門四個直航航點。一名14日早搭乘飛往澳門航班的47歲旅客向《東森新媒體ETtoday》表示，2月訂了飛往澳門的機票，想趁工作空檔前往廣東順德和廣州探親。

▲澳門機場離境處 。（圖／讀者提供）

她接著指出，前幾天看到10個直航航點包括廣州，當下很興奮想說更改機票，但一直等不到復航時刻出爐，只好按照計劃前往澳門，轉至珠海市後坐車到廣州和順德，「是蠻可惜沒有等到啦。」

▼澳門機場前往珠海橫琴口岸的巴士票價約新台幣160元。（圖／讀者提供）

航空業者向記者表示，雖然陸委會宣布增加10個航點，但是公司亦有自己的考量，包括機隊調度、人員調配等，因為停飛太久，一些站場出現人員流失，還未做招募和訓練動作，例如市區點負責票務銷售、機場點負責行李裝運等，培養出專業人員很重要。

但業者強調，航空公司一直都有在做規劃，例如鄭州、青島等，現階段因旅遊政策未放開，會以照顧台商探親商務往來為主，優先啟動客流量穩定的航點，令旅客減少轉機的麻煩，已向民航局申請，希望能在3月底、清明連假前復飛。

談及下一階段規劃哪些城市復航，業者直言「不敢打包票」，要看市場和政策是否會有大的變化。

陸委會3月9日宣布10日起再恢復兩岸10個航點，分別為深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每周209班。陸委會宣布後，航空公司近日也密集作業並向民航局提出相關申請。

交通部日前則表態，希望廣州、深圳等需求高航點，可以在清明節前優先復航服務旅客。

除申請再復飛航點外，華航兩岸航線目前飛航北京、上海浦東、成都及廈門等航點，並持續因應市場增班，上海航線包含桃園、松山、高雄往返，總計每周達26班，已恢復至疫情前水準。

另外，3月26日夏季班表起CI201/202也將恢復為松山-虹橋起降，加上桃園-北京每周7班；桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班；桃園-成都每周2班。兩岸航線將達每周45班。