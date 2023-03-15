剛擊落美軍無人機！　俄羅斯：不想跟美國發生衝突

▲美國指控俄軍戰機擊落美軍MQ-9死神無人機。（圖／U.S. Air Force）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯戰機在黑海上空擊落美軍MQ-9死人無人偵察機後，駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）被國務院召喚要求說明，安東諾夫表示，「俄羅斯不想要和美方發生衝突」。

CNN報導，安東諾夫在事件發生後立即被震怒的美方召喚到國務院說明，他在那裡待約半個小時，席間表示，「當我們能夠處理俄美雙方非故意的撞擊或非故意的事件時，我們寧願不要製造事端。」

安東諾夫表示他與美國國務院歐洲事務助卿唐弗瑞德（Karen Donfried）會面，唐弗瑞德表達了美方的擔憂，他說希望唐弗瑞德能明白他提到的內容。

美方表示MQ-9死神無人偵察機當時在黑海上空，進行例行偵查任務，卻遭到俄軍蘇-27（SU-27）戰機迫近攔截，並將無人機的螺旋槳擊毀，導致無人機墜入黑海中。安東諾夫則與莫斯科方面論調相同，表示俄軍並無戰機前往與該架無人機接觸。

安東諾夫聲稱，俄羅斯已發布通知，指出當時該片空域已被劃入特別軍事行動的識別區中。不過剛說完沒有任何戰機與無人機接觸後，他又回答，「我們已經警告過不要進入，不要滲透」，反問若俄羅斯軍機接近紐約或舊金山，美方會如何反應。