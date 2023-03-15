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二膽上兵最快今通緝！為何游到對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

記者陳俊宏／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，金門地檢署最快今天（15日）發布通緝令。國民黨立委陳玉珍表示，陳員目前被安置在廈門，「吃好、睡好，非常好。」她說，陳員會游泳到大陸，確認是其他私人因素，與感情無關，她知道原因但無法透露。

▼事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）

 ▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

陸委會主委邱太三13日證實，確認陳員人在中國大陸。傳出陳員打電話給中國大陸海警求援，未向我方求救。國防部長邱國正14日說明，「你們耳聞的，我也有耳聞，但我不能做任何評斷。」他強調，在與當事人對話之前，不應妄自揣測。

國安局表示，目前已協請權責單位加強軍中安全防護作為，但鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等，國安局將持續密切關注中共反應，並機先應處。

▼陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委陳玉珍聯訪 失蹤上兵在大陸平安相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

對於陳員失聯案，金門憲兵隊已偵結，將調查結果移交給金門地檢署，預計最快今發布通緝令。陳玉珍則透露，該員現在沒女友，還有一年退伍，3/9清晨失聯，她透過相關管道，當天早上9時多，人被中國海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體的地點，而家屬也已知道人平安。

陳玉珍表示，她已跟大陸聯絡過，表達家屬希望能夠探視的想法，對方也已轉達。至於陳員有無表達回台灣的意願，她說，自己沒有問這問題，也未請對方詢問陳員此問題。

陳玉珍指出，據她了解，大陸希望兩岸局勢往好的方向發展，結果現在來個阿兵哥，涉及兩岸關係比較敏感，讓地方覺得很棘手，所以已經往上報給北京。至於為何陳員要離營，《聯合新聞網》報導，她說，會游泳到大陸確認是其他私人因素，與感情無關，她知道原因但無法透露。

▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

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