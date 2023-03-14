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「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

▲▼壯世代情人節調查。（圖／壯世代教科文協會提供）

▲壯世代情人節調查。（圖／壯世代教科文協會提供）

記者詹宜庭／台北報導

今（14）日為白色情人節，「壯世代教科文協會」日前針對全台50歲以上壯世代進行「情人節大調查」，結果發現，僅有21.5%的壯世代會過西洋情人節、33.8%習慣過七夕情人節、0%過來自日本的白色情人節。同時，有超過半數壯世代最期待收到的情人節禮物為「另一半安排的小旅行」。對此，壯世代教科文協會理事長吳春城表示，盼能透過本次調查，讓各家企業打造更貼近壯世代需求的活動與商品。

「壯世代（Strong Generation）」泛指台灣嬰兒潮世代的三、四、五年級生，力圖取代「老人」、「銀髮族」等負面字眼，翻轉各界對高齡的負面認知。「壯世代教科文協會」以此概念為根基，透過媒體、學術、各式團體的結合，以及與政府、企業等單位的合作，重建高齡論述、翻轉社會，打造世代和諧。

該協會指出，根據「情人節大調查」結果顯示，僅21.5%壯世代有在過西洋情人節、33.8%會過七夕情人節，而高達44.6%則「不過情人節」。其中，值得注意的是，慶祝來自日本的白色情人節顯示為0%。

至於情人節禮物部分，該協會透露，有50.8%最期待收到「另一半安排的小旅行」、36.9%偏好看夜景或兜風、32.3%喜歡手做禮物、27.7%期待「與另一半熱戀時期的舊地重遊」。不過，根據2022年的「壯世代中秋節網路調查」結果發現，壯世代最想收到的禮物前三名為是飯店餐券54.2%、飯店住宿券49%及旅遊票券38.7%，「團聚」與「出遊」可說是壯世代收禮最重要的元素。

吳春城說明，本次調查對象多為結婚超過30年的壯世代，而情人節是近年商業化興起的節慶，部分壯世代可能較少有過情人節的習慣，若企業想針對壯世代行銷情人節產品，可考慮從以上元素發揮創意，並在七夕集中火力。

另根據2020年《高齡者儀式化行為對其生活適應影響之研究》，該協會強調，日常生活儀式化行為能為壯世代提供生活重心與樂趣，有助於建立生活穩定感、自信並維持健康。因此，吳春城也推薦，壯世代們可多找機會體驗各種過節的儀式感，讓生活有更多樂趣。

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