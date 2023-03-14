鏡電視申設爆爭議！前董事長裴偉被控背信　檢傳訊多名高層到案

▲鏡電視創辦人裴偉遭檢舉取得執照過程、資金來源等涉及不法，士林地檢署列「他」字案朝背信罪偵辦。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

新進展！前立委蔡壁如質疑「鏡電視」申請執照恐有不法，進而向法務部檢舉，法務部則發交士林地檢署偵辦，受理案件後，已簽分「他」字朝背信罪偵辦，而為釐清案情已陸續傳喚前總經理李玉珮等相關證人到案說明，但前董事長裴偉尚未前往說明，檢方表示，由於全案尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便說明。

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，民眾黨前立委蔡壁如及民眾檢舉鏡電視執照申請爭議，要求法務部調查其中是否涉弊，法務部發交士林地檢署，士檢去年10月3日證實已簽分他字案偵辦。

為釐清是否涉不法，檢方陸續傳喚相關證人到案說明，包含前總經理李玉珮、公司財務經理等人，同時檢方也表示，此案不涉及NCC國家通訊傳播委員會，全案基於偵查不公開，不便多透露。

鏡電視去年1月19日拿到近10年來首張新聞台執照，董事長卻不斷換手，同年3月4日董事長陳建平遭董事會以「干涉新聞」為由撤換，由中華電信前董事長鄭優接任，陳隨即控告鏡電視創辦人裴偉違反公司法、背信等罪，台北地檢署去年8月也首度傳喚陳到庭說明，全案尚未偵結。