釣魚線綁雙面膠泡棉偷義民廟香油錢　苗栗鴛鴦盜6小時落網

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉義民廟日前深夜遭一名竊賊潛入，以釣魚線綁雙面膠泡棉竊取香油錢，廟公一早清掃時發現竊賊留下來的做案工具而報警處理，警方調閱監視器發現是一對男女共同作案，鎖定作案交通工具，在6小時內破案。

▲苗栗縣獅潭鄉義民廟深夜遭竊賊入侵，以釣魚線綁雙面膠泡棉竊取功德金紙鈔，過程都被監視器拍下。（圖／記者蔡文淵翻攝）

獅潭義民廟廟公於12日一早清掃大廳時，發現神明前的功德箱旁遺留釣魚線及雙面膠，疑似遭人竊取香油錢，立即向轄區獅潭分駐所報案，警方調閱廟裡監視器發現，歹徒竟然膽大包天在神明面前作案，沒想到舉頭三尺不但有神明，還有監視器，歹徒的一舉一動全部被監視器錄下，警方隨即鎖定犯嫌及交通工具，火速在6小時內查獲竊嫌破案。

這間義民廟是獅潭鄉居民的信仰中心，緊鄰著名觀光景點「鳴鳳古道」，每逢假日遊客絡繹不絕，香火相當鼎盛，也因此被這對情侶檔歹徒看上了廟裡的香油錢，利用深夜無人看管之際，使用釣魚線綁上厚紙板黏上雙面膠泡棉，以釣魚的方式黏取香油錢。

據了解，這對功德箱竊嫌分別是33歲的劉男和44歲的范女，2人為男女朋友關係，共乘1部機車犯案，作案時由范女把風、劉男行竊，當晚共竊得功德金300元。

監視器畫面及現場的證物，讓這對鴛鴦盜啞口無言，全盤認罪，全案依涉竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲苗栗獅潭鄉義民廟功德箱遭竊，竊賊遺留在現場的做案工具。（圖／記者蔡文淵翻攝）