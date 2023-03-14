台早餐店「1服務」全世界最極致！她狂讚：35元買整天美好

▲台灣早餐店相當多，不少人更是習慣在此解決早餐、午餐。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

知名配音員許伯琴經常在社群平台分享生活，近日她透露自己到早餐店買早餐，店員先是稱呼她「美女」，後來又叫她「妹妹」，讓她開心直呼「只花35元就擁有一整天的美好」，並稱台灣早餐店的服務就是全世界餐飲服務最極致的標準。

許伯琴在臉書粉絲專頁《我們家的睡前故事》發文，透露自己到北市某間早餐店買早餐，點餐時店員先是稱呼她「美女」，結帳時還拿著要找的錢，握著她的手，還改口稱她是「妹妹」，讓她一整天心情相當開心，直呼，「一整天的美好，只要花35元就能擁有」，甚至還稱台灣的早餐店就是全世界餐飲服務最極致的標準，笑說「想想那些移民離開台灣的人，會老得多快」。

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▲許伯琴發文。（圖／翻攝臉書我們家的睡前故事）

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「我都30幾歲了，去麵包店買麵包，店員還會說同學上午沒課唷？」、「傳統市場也會，我每次都不好意思回答，一開口就馬上澄清：我已經不是妹妹了啦，都生小孩了，然後還會再被追加：唉唷！看不出來啦」、「我們這邊菜市場賣水果的還會叫人小公主呢」；不過也有人有不同經驗，表示「上次有便利商店店員喊我阿姨，我好想去客訴」，讓大家看了笑翻。

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