諾羅拉警報！上周16.5萬人腹瀉就醫　疫情創3年新高「仍在高點」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情處於高點，根據疾病管制署監測，國內上周腹瀉門急診就診達到16.5萬人次，疾管署副署長羅一鈞表示，春節後至228連假這段期間腹瀉就診都處於高峰且持平，沒有很明顯的下降趨勢，近期通報群聚則以諾羅為主，提醒民眾多注意飲食衛生。

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▲腹瀉疫情趨勢。（圖／疾管署提供）

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依國內監測資料顯示，上周(3月5日至3月11日)全國門急診腹瀉就診達165,230人次，高於去(2022)年及前年同期(分別為160,864及138,045人次)，近期腹瀉就診人次持續處高點；全國近4周(2023年第7至2023年第10周)共接獲78起腹瀉群聚通報，其中52起檢出諾羅病毒(佔67%)。

羅一鈞表示，上周（第十周）腹瀉就醫16.5萬人，比起前一周的16.6萬稍微下降，而國內腹瀉單周就診最高出現在第七周，共有16.8萬人腹瀉就醫。羅一鈞強調，春節之後到228連假腹瀉就診都處於高峰，沒有很明顯下降跡象，不管是餐廳用餐或者學校群聚陸續有通報，都是諾羅為主，尤其大家這段期間出遊時，要注意食材新鮮，避免生食海鮮貝類，也要多注意洗手。

▲疾管署例行記者會。左起疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。

有疑似症狀(尤其是食品從業人員)，應在家休息，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。另因南部水情嚴峻，提醒民眾勿因節水而忽略手部衛生。