三上悠亞接班人　鄉民點名「2女優」有潛力！老司機卻搖頭喊1句

▲三上悠亞無預警宣布引退。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

記者施怡妏／綜合報導

日本人氣AV女優三上悠亞昨（13）日晚間丟下震撼彈，將於8月15日引退，在滿30歲生日前告別8年AV生涯，讓許多粉絲感到不捨，就有網友拋問「三上悠亞有接班人嗎？」貼文立刻掀起討論，不少人紛紛點名「河北彩花」，以及前女團偶像「小湊四葉」，但更多人認為，三上悠亞就是最頂的，「要紅到出圈很難」。

有網友在PTT發文，「三上悠亞有接班人嗎？」三上悠亞宣布引退，「說她是現役AV第一人，絕不為過」，也好奇有沒有接班人出現，「板友覺得誰能繼承她AV天后之位呢？」

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對此，老司機點名河北彩花、小湊四葉，「小湊四葉，也是前藝能人目前銷量最強，但在台灣討論目前還沒很高」、「河北彩花阿，S1現在靠她在撐」、「現在的話河北吧，銷量說話」、「小湊有偶像氣質，而且更白，目前也還沒整壞，有潛力」。

▲網友點名小湊四葉、河北彩花。（左圖翻攝小湊四葉推特／右圖翻攝河北彩花IG）

不過多數人認為，三上悠亞就是第一名，沒有第二個人選，「暫時找不到同類型的欸，有臉有身材，然後有肉的」、「沒有，曾經有的比她先退了」、「沒有，這個時代就叫三上悠亞，其他人差太多了」、「三上的身材真的讚，有在健身，肉又不贅」、「她身材應該是最頂的了，穿衣脫衣都好看」。

網友表示，三上悠亞的知名度，是其他一線女優無法到達的頂點，「沒有，這世代最多人認識的AV女優大概就是她」、「短期間好像沒同類型的，名氣要出圈這件事還蠻難的」、「只看銷量可能有接班人，不過要像她一樣紅到出圈，沒有」、「三上的地位不是只光看銷量而已，還有社群、代言、海內外知名度」、「現在其他的一線女優銷量再頂，都沒辦法像三上一樣出圈又長青」、「這臉配這種身材的類型應該是沒有，最重要是都沒有高知名度」。

▼三上悠亞宣布引退，片商閃電推引退作。（圖／翻攝自推特）