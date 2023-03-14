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腸病毒捲土重來警訊！時隔1年半偵測到2童「染71型」　注意9重症前兆

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒拉警報！疾病管制署今（14）日示警，國內偵測到2起腸病毒71型輕症個案，都是未滿5歲幼童，疾管署副署長羅一鈞指出，距離上一次檢出71型已經是一年半之前，為疫情捲土重來警訊。防疫醫師提醒，腸病毒71型容易出現神經系統相關併發症如腦炎、腦膜炎甚至肢體無力等，如果出現重症9大症狀，一定要趕緊送醫院治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這2名個案都是3月上旬發病，1歲男童發燒活動力下降，就醫之後確認腸病毒感染，同住家人沒有疑似症狀，同班學童也沒有，但是非同班學童有診斷腸病毒。4歲女童發燒，然後高燒不退，喉嚨發炎、嘴巴出疹且口腔潰瘍，就醫之後確診腸病毒，他的同住家人沒有疑似症狀，同班和非同班同學都有確診腸病毒。，經住院治療後症狀均已緩解。

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林詠青指出，因為腸病毒71型比容易神經系統併發症，例如腦炎、腦膜炎甚至肢體無力，輕症表現方面則以疱疹性咽峽炎與手足口病為主。由於國內已經近三年沒有腸病毒流行，學齡前小朋友沒有感染，有可能自身沒有免疫力，特別將來要小心，有一些易感宿主累積造成群聚疫情。

羅一鈞表示，國內已經有一年半沒有偵測到容易導致幼兒重症的71型，這是一個71型捲土重來的警訊，特別腸病毒容易在3~6月流行，新冠疫情相關防治作為鬆綁之後，春天要特別注意，已經發醫界通函提醒。

▲▼腸病毒重症警示。（圖／疾管署提供）

▲腸病毒重症警示。（圖／疾管署提供）

林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形，一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，掌握治療先機。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，監測資料顯示，上週(今(2023)年3月5日至3月11日)國內腸病毒門急診就診計2,332人次，較前一週(2,277人次)略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在 ，需提高警覺。

今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去(2022)年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)。

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