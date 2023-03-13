「小玉」又慘了！5正妹網紅被換臉變A片女主　各獲判賠50萬元

▲「小玉」朱玉宸利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，把多名知名女性換臉成AV女優。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／新北報導

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，涉嫌利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將高嘉瑜、黃捷等知名女民代、網紅與直播主的容貌換成AV女優，刑事部分各判刑5年6月與3年8月。民事部分共有21名被害者提告求償，近日新北地方法院再判2人需賠償5名女網紅、實況主各50萬。

朱男藉由上網販賣換臉A片獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，一審判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，全案還可上訴。

民事部分，有21名被害者提出求償，2022年12月至今，法院判決朱男、莊男2人須賠償黃捷及1名空姐各100萬元、1名女YouTuber網紅50萬元、女大生模特兒60萬、知名網紅團體正妹成員100萬。

判決書指出，有5名網紅、實況主因為被朱男及莊男換臉成色情猥褻影片的AV女優，使她們身心受有莫大痛苦，蒙受焦慮情緒及厭重精神創傷，請求2人連帶賠償精神傷害各500萬元。

法院認為，2人將這5名網紅、實況主合成並製作出擬真色情猥褻影片，並將影片上傳社群網站，再透過會員收費觀看，導致社會大眾產生5女有從事色情影片印象，有毀損或貶抑5女名譽權。

法院審酌，兩造身分地位經濟情形，5女精神上痛苦之程度等，判定朱男及莊男連帶賠償5女精神慰撫金各50萬元。可上訴。

連同先前的判決，小玉和助理累計至少要賠10名被害人660萬元。