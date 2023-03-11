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東海岸運動觀光！長濱馬拉松、秀敷巒溪泛舟、鐵馬遊接力登場

▲▼新社梯田，太平洋，東海岸，花蓮旅遊，海景，看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲交通部觀光局東部海岸國家風景管理處舉辦「2023東海岸運動觀光系列活動」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局東部海岸國家風景管理處舉辦「2023東海岸運動觀光系列活動」，包含於5月7日舉辦之「長濱雙浪金剛馬拉松」、於6月11日辦理之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，以及全年性「馬到成功168自行車遊程」。

長濱雙浪金剛馬拉松將在2023年5月7日於長濱國小鳴槍起跑，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM。金剛馬拉松前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」活動，已於3月2日開放報名參加，截至目前報名人數已逾千人，報名日期至4月7日為止。

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「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」將於6月11日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心盛大回歸，今年賽事除了鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）、鐵三角接力組（2-3人接力完成）外，特別增加純泛舟競賽組，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達將逕行配艇。

▲▼首波7-8月即將登場的海派旅遊，主打的亮點包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏；以及跟著部落「水系美男子」教練體驗刺激衝浪等。（圖／東管處提供，下同）

▲「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」將於6月11日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心盛大回歸。（圖／東管處提供）

「馬到成功168自行車遊程」從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里的路段中，提供半日遊、1日遊及2日遊行程，迄今已超過4,000以上人次參與。

為提升參加選手便利性，今年賽事同樣提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車，活動將於3月10日開放報名、5月12日截止報名。

遊程除了持續利用電動輔助自行車搭配在地導覽兼領騎人員的解說，今年更升級提供導覽子母機，讓遊客能邊騎邊及時聆聽導覽。另外增設都蘭及成功單車據點，搭配甲租乙還或甲租甲還服務。

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