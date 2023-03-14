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清明祭祖13禁忌曝！搞錯時間恐「招惹陰靈」　3種人不宜掃墓

▲墓地、掃墓。（圖／CFP）

▲清明節掃墓有禁忌，小心別觸犯！（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

4月兒童清明連假即將到來，許多人都會趁此機會前往掃墓、拜祖先，不過祭拜祖先有哪些禁忌你知道嗎？對此，命理專家楊登嵙揭露了13點清明掃墓的禁忌及注意事項，其中就包含了「穿著不宜大紅大黑」、「不宜直呼名字」等，提醒民眾小心別觸犯。

一、掃墓時間：

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掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

二、祭拜供品：

準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來。）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果祭拜神明卻很好。

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲掃墓避免拿鳳梨當祭品。（示意圖／記者林悅翻攝）

三、穿著不宜大紅大黑：

盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

四、孕婦不宜掃墓：

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

五、7歲以下不宜掃墓：

7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲7歲以下小孩不宜掃墓。（示意圖／翻攝自pexels）

六、重症患者不宜掃墓：

重病患者，大病初癒或剛結束手術等人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

七、經期來不可踩在墓塚之上：

女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。

八、禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：

墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩，口出穢語，亂跑亂跳，隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。

▲▼離婚、吵架、分手（圖／達志／示意圖）。

▲愛罵髒話的人避免去掃墓（圖／達志／示意圖）。

九、不可褻瀆亡者：

對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。

十、不能踐踏別人墳墓：

不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。

十一、不宜照相時將其他墳墓拍進畫面：

謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。

▲▼拍照,攝影。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲在墓地照相時不要將其他墳墓拍進畫面。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

十二、不宜直呼名字：

不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。

十三、掃墓後洗淨：

墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。

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