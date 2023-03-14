補班不厭世！上班族票選補班日最需要補充的能量　必備補給建議讓你財運元氣桃花補好補滿！

▲療癒你的補班日！買張刮刮樂補滿能量，讓補班也能旺起來。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

2023堪稱「史上最多補班日」，三月又要補班了，真的很厭世！想到補班先別傷心，懂得利用補班日囤積好能量，就能補出好財運、好桃花，讓你元氣滿滿，用好心情迎接補班日到來。「補班日你最想補充的能量是什麼？」現在就來看看廣大上班族的票選，搭配必備好物，讓你補班也能旺起來。

ETtoday針對廣大上班族進行網路票選，要看看大家在補班日最希望補充什麼能量？照著補給建議、搭配台灣彩券刮刮樂，給你滿滿能量，療癒你的補班日！

1. 補財運：可愛療癒的招財貓能帶來發財好兆頭

人人都想要招財、補財運，辦公桌上的招財小物也越放越多，想要補財運，討喜可愛招財貓不能少，補班日順便補補財運，那就來張刮刮樂「大富大貴」，置身閃亮金幣堆中的兩隻招財貓，圓潤身形、左「富」右「貴」，搭配貴氣十足的日式金扇，可愛又討喜。多種有趣的簡單玩法，高達14次中獎機會，頭獎500萬元，讓你財運補好補滿。

2. 補元氣：運動風解壓小物不離身補足滿滿元氣

近期最火熱的話題就是棒球經典賽，中華隊每一場比賽奮力迎戰的精神令人熱血沸騰，隨身帶著運動風解壓小物，效法HERO的精神，給你滿滿元氣！無論你是不是運動咖，來張刮刮樂「獎金紅不讓」，除了幫你的元氣應援，更可以為自己喜歡的球隊集氣，票面運用打擊者、冠軍獎盃與計分板等設計，更對應棒球運動元素如：球衣、壘包、捕手面罩⋯⋯等作為對獎符號，不僅趣味十足，還有機會刮中頭獎200萬元。

3. 補好運：選擇顏色鮮豔的開運小物隨身攜帶或放辦公桌補好運

想要補好運，開運小物或開運色是許多人注重的關鍵，顏色鮮豔的開運小物，無論是擺放在家中或辦公室，亦或是更換成手機桌布，都能帶來好心情，心情好、好運自然來。刮刮樂「吉福開運」讓六個顏色鮮豔的不倒翁成為你的開運小物，以日本習俗中的祈願形象不倒翁（達摩）為設計，六種顏色代表開運、大吉、平安、幸福、大富及健康的祝福，一一刮開集滿六種好運！頭獎200萬元。

4. 補桃花：想要旺桃花、招來好人緣就選粉紅色的浪漫小物

桃花一來、滿面春風藏都藏不住，想要擁有好桃花運，首先要將自己打理得宜，懂得開啟話題、表達自己的喜好，拉近彼此的距離有助於招到好人緣、更可以讓桃花朵朵盛開。也可以買張「甜蜜蜜」刮刮樂送給心儀對象、或是跟同事好友一起刮，浪漫的粉嫩色系，還有兩隻可愛的小熊相互依偎、一起抱著一顆愛心，增加趣味性還能拉近距離，超過110萬個獎項等你刮。

▲大富大貴、獎金紅不讓、吉福開運、甜蜜蜜，4款刮刮樂趁補班日揪同事一起玩。

廣大上班族們最想補充的能量，是不是也跟你一樣呢？無論你是想補財運、補元氣、補好運或是補桃花，都能為公益盡一份力，趁著補班日快揪同事一起補好補滿。