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補班日「超適合偷懶」沒那麼慘？釣出神人羨喊「2行業」一律放假

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲今天是補班日。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

今（18日）是補班日，熬完本日就迎來下周4天連假了！不過有網友認為，補班日氣氛比平日上班來得輕鬆許多，「是個適合偷懶的好時機」，因此也沒想像中的地獄。文章曝光後，網友卻吵翻了，認為「不補班不是更好」、「真好...我都不用補」。至於哪些行業可以免補班，過去也有網友狂喊2行業「一律放假」！

一名網友在PTT以「補班比平日還涼，其實不錯吧」為標題發文，他逆向思索表示，儘管本周連上6天，但補班日有種特別的氣氛，「有些人直接請假不來，（辦公室）空蕩蕩的，是個適合偷懶的好時機，比平日還要涼多了！」

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對此，原PO笑稱，再看看連假，比普通假日更爽，「用一個涼涼的補班日，換到爽爽4天連假，壞的沒那麼壞，爽的卻是更爽，其實很划算吧？」

文章曝光後，網友看法卻是兩極化，部分人也認同「沒錯」、「真的」；也有人反酸，「補班比不補班還涼」、「你可以試試從年頭到年尾，24小時待在公司」、「不補班不是更好」、「補班麻煩」、「真好...我都不用補」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

說起哪些行業不用補班，日前就有網友發文討論，朋友的公司遇到周六補班日「一律放假」，讓他羨慕求問「也太爽了吧...到底怎樣的公司可以這樣啊？有卦？」

留言串秒釣出內行解惑，通常「外商」和「科技業」都不用補班，「通常外商都不用補班」、「科技業很多，因為平常就加到死了」、「外商、部分上市公司都這樣」、「竹科大部分的都這樣啊」。

不過也有人解釋，「科技業還有以前的七天假拿來休補班日呦」、「大部分都扣你特休啦，少數優質才保留七天假來抵補班」、「就...扣一天事假或是特休啊」。

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