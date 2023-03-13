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真．五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝光　吸台灣網友朝聖

▲▼五十嵐喝50嵐。（圖／翻攝自五十嵐亮太IG @ryota_igarashi53）

▲五十嵐亮太在台灣喝50嵐手搖飲。（圖／翻攝自五十嵐亮太IG @ryota_igarashi53

記者許凱彰／綜合報導

前日本職棒球星五十嵐亮太在2023世界棒球經典賽賽事期間，隨著日本媒體來台採訪，一連好幾場比賽在台中洲際棒球場裡都有網友捕捉到他的身影。五十嵐亮太13日在IG默默地PO出一張與「50嵐」的合照，讓不少粉絲紛紛驚呼朝聖，「五十嵐終於見到50嵐了」。

五十嵐亮太13日在IG上PO出與台灣知名手搖飲店「50嵐」的飲料合照，照片曝光吸引許多網友開玩笑留言，「是你！原來你是五十嵐的老闆」、「老闆來視察業務」，也有台灣網友到他的IG朝聖，「五十嵐大投手和50嵐大飲料，專業合照」、「歡迎來到台灣」、「Igarashi（五十嵐）喝IgarashI（五十嵐）」、「專業」。

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▲▼五十嵐喝50嵐。（圖／翻攝自五十嵐亮太IG @ryota_igarashi53）

▲五十嵐亮太來台灣採訪世界棒球經典賽。（圖／翻攝自五十嵐亮太IG @ryota_igarashi53

事實上，今年已經43歲的五十嵐亮太，生涯效力過日本職棒東京養樂多與福岡軟銀隊，不僅如此，他還在2010-2012年間短暫效力過美國職棒紐約大都會、多倫多藍鳥以及紐約洋基隊。

五十嵐亮太因為名字的緣故備受台灣網友關注，2023年世界棒球經典賽期間隨著日本媒體來台灣採訪A組的賽事內容，而與知名飲料店「50嵐」飲料合體拍照，也因此引發話題。

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五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖
樓梯1設計…眾人驚「夢中見過」嚇喊走不完！內行解惑揭用途

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