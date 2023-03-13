　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

放學路上撿到「70萬黃金」　國小弟歸還失主...收超大回禮！

大陸10歲男童撿到一袋價值不斐的金飾，拾金不昧協助歸還失主。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲大陸10歲男童撿到一袋價值不斐的金飾，拾金不昧協助歸還失主。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

拾「金」不昧的真實案例就發生在大陸，四川省資陽市一名10歲小學生日前放學途中，在路邊撿到一袋價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的金飾，茫然的他只好打電話向媽媽求助，男童母親隨即通報警方，這才將這袋貴重物品交還給失主，而男童的善舉也引起外界關注，得知母子倆家境困難，當地相關部門決定資助男童，每年6000人民幣（約新台幣2.6萬元）的學費直到高中畢業。

根據陸媒報導，事發於2月23日，10歲鍾姓男童在放學回家的路上，發現一個略為沉重的紙袋，打開一看裡面全是黃澄澄的金子，他以為失主會返回尋找，便待在原地等了2分鐘，但卻遲遲不見對方認領，不知所措的他只好向媽媽求助。

放學路上撿「70萬黃金」歸還失主！國小弟意外收超狂回禮

▲男童拾金不昧的優異表現獲得校方表揚。（圖／翻攝自微博）

男童母親得知後，告知男童先把黃金帶回家，並立馬打電話向警局報案，「我兒子說他撿到了金子，我不知道他說的金子是真的還是假的，但是我曉得他肯定撿到了東西」，男童回家後擔心遭小偷，還特地拿出腳踏車的U型鎖，將這袋貴重「黃金」緊緊鎖在衣櫃裡。

不久後，警方接獲民眾報案遺失金飾，原來失主是一名珠寶店員工，當天他騎著共享單車去接小孩，沒想到竟將價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的黃金首飾遺忘在車籃裡，回頭尋找卻已消失無蹤，所幸被好心男童拾回並歸還。

延伸閱讀
婦子宮外孕猝死醫判囚16月　申請釋憲裁定「不受理」
陸全國人大首次會議閉幕　習近平：堅定不移推進祖國統一
黑幫春酒風波狂燒　新北警強力掃黑4天狂逮74嫌還搜出槍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁：以為是佛心公司
快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」　粉絲崩潰
經典賽收視率出爐！　這投手登板衝最高
北宜騎士控警「隨意攔車還打傷人」　新店分局PO影片打臉
快訊／師大公館校區驚傳墜樓！20歲女無生命跡象
佐佐木朗希飆「162km觸身球」！親送2袋甜點　捷克教練：太
冷到明晨周三回暖飆30度！「春雨鋒面」來襲降雨熱區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

放學路上撿到「70萬黃金」　國小弟歸還失主...收超大回禮！

海洋館騙很大！她怒控花100元「只擺幾個小魚缸」：還有一隻羊駝

陸兩會閉幕　學者：中美外交鬥爭將比兩岸更嚴峻

讓更多台胞台企來陸發展！　陸學者：善意推進兩岸交流合作是重點

李強首秀與數百記者過招！　10問10答談「想特別做好的事」　

噁炸！大媽「嘴剝毛豆」售賣…陸菜市場影片外流超震撼

咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

和妻吵架...男深夜潛靈骨塔　偷岳父骨灰罈「丟橋下出氣」

放學路上撿到「70萬黃金」　國小弟歸還失主...收超大回禮！

海洋館騙很大！她怒控花100元「只擺幾個小魚缸」：還有一隻羊駝

陸兩會閉幕　學者：中美外交鬥爭將比兩岸更嚴峻

讓更多台胞台企來陸發展！　陸學者：善意推進兩岸交流合作是重點

李強首秀與數百記者過招！　10問10答談「想特別做好的事」　

噁炸！大媽「嘴剝毛豆」售賣…陸菜市場影片外流超震撼

咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

牛仔褲、睡衣「穿多久洗一次」？美專家給答案　1物沒洗噁炸

秦嵐「公開發糖」衝上熱搜！　網羨慕喊：太甜了

核二廠2號機15日除役　原能會：持續監督台電落實安全要求

台積電穩坐晶圓代工第一　研調：去年Q4全球市佔近六成

快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」　粉絲崩潰

台南雙語教育有完整規劃　期待親師生共為學生競爭力做好準備

相親到一半媒人慘死⋯「神秘體質」堪比東京死神　2度改編日劇

陸官媒「AI新聞主播」首亮相！　「24小時播報」聲音一出觀眾傻了

放學路上撿到「70萬黃金」　國小弟歸還失主...收超大回禮！

他健身後突啪一聲！血管驚見「太極」圖　醫憂：恐一直中風

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

國小弟撿到70萬金飾報警　失主送超級大禮

他咳嗽一查竟是癌前病變！半年前吃蝦惹禍

麻煩機長開快點！轉機來不及了 飛機真的提前20分鐘降落

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

乘客要求機長開快點真提早到！航空公司回應

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

快訊／陸新總理未提台獨！　

一人救一城！ 陸女在沙漠種樹16年推翻「縣城消失」預言

OL上午錄取下午報到　入職嚇到閃辭

習家班「對台」成員就位

大媽嘴剝毛豆售賣…陸菜市場影片外流超震撼

7歲兒斷臂！爸求「把飛機叫回來」暖心結局曝

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

Selina懷孕驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！肚大像6個月

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面