放學路上撿到「70萬黃金」　國小弟歸還失主...收超大回禮！

▲大陸10歲男童撿到一袋價值不斐的金飾，拾金不昧協助歸還失主。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

拾「金」不昧的真實案例就發生在大陸，四川省資陽市一名10歲小學生日前放學途中，在路邊撿到一袋價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的金飾，茫然的他只好打電話向媽媽求助，男童母親隨即通報警方，這才將這袋貴重物品交還給失主，而男童的善舉也引起外界關注，得知母子倆家境困難，當地相關部門決定資助男童，每年6000人民幣（約新台幣2.6萬元）的學費直到高中畢業。

根據陸媒報導，事發於2月23日，10歲鍾姓男童在放學回家的路上，發現一個略為沉重的紙袋，打開一看裡面全是黃澄澄的金子，他以為失主會返回尋找，便待在原地等了2分鐘，但卻遲遲不見對方認領，不知所措的他只好向媽媽求助。

▲男童拾金不昧的優異表現獲得校方表揚。（圖／翻攝自微博）

男童母親得知後，告知男童先把黃金帶回家，並立馬打電話向警局報案，「我兒子說他撿到了金子，我不知道他說的金子是真的還是假的，但是我曉得他肯定撿到了東西」，男童回家後擔心遭小偷，還特地拿出腳踏車的U型鎖，將這袋貴重「黃金」緊緊鎖在衣櫃裡。

不久後，警方接獲民眾報案遺失金飾，原來失主是一名珠寶店員工，當天他騎著共享單車去接小孩，沒想到竟將價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的黃金首飾遺忘在車籃裡，回頭尋找卻已消失無蹤，所幸被好心男童拾回並歸還。

延伸閱讀

▸ 婦子宮外孕猝死醫判囚16月 申請釋憲裁定「不受理」

▸ 陸全國人大首次會議閉幕 習近平：堅定不移推進祖國統一

▸ 黑幫春酒風波狂燒 新北警強力掃黑4天狂逮74嫌還搜出槍