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雲林縣古蹟土庫順天宮舉行修復動工典禮　預計900天完工

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

▲土庫順天宮今日舉行古蹟修復動工典禮暨臨時行宮入火安座大典。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣定古蹟土庫順天宮，去年10月間以7890萬元簽定修復工程，廟方依「塗褲媽」指示，10日舉行古蹟修復動工典禮暨臨時行宮入火安座大典，由議長沈宗隆、宮廟主委吳明貴、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君共同主持，祈求修復工程順遂、廟運昌榮。

吳明貴表示，土庫順天宮於2012年獲雲林縣府指定公告為縣定古蹟，去年3月8日，廟方簽訂修復工程監造暨工作報告書合約，總價900萬元整；去年10月26日，廟方以7890萬元整簽訂修復工程契約。去年11月9日臨時行宮動土、今年1月8日古蹟修復施工說明會、鋼棚架放樣，並依計畫期程及塗褲媽指示於今日辦理「土庫鎮順天宮古蹟修復動工典禮暨臨時行宫入火安座大典」，感謝十方大德信徒共同促成。

▲▼ 。（圖／記者李政遠翻攝）

▲土庫順天宮今日動工修復。（圖／記者李政遠翻攝）

謝淑亞說，土庫順天宮坐落於土庫鎮核心地區，為當地之信仰中心。創建於清道光年間，迄今已有189年之歷史，建物歷經多次翻修整建，呈現現今壯麗之廟貌，廟內保留珍貴之建築與文物，值得注意的是，土庫順天宮仍大致維持著1930年代的修建格局和風貌，並且保留了許多當時第一手營建史料，清晰記載各類匠師以及諸多材料工法，極為難能可貴。

陳璧君表示，廟內保留珍貴之建築與文物，兼備豐富的文化資產軟、硬體內涵，在臺灣數百處古蹟當中幾無發現類似案例，由此可見順天宮的不凡價值。廟宇主體由土、石、磚、木、瓦五種建材砌成，前殿兩側通廊壁上陳天乞交趾陶栩栩如生。

縣府指出，土庫順天宮經1936年大規模整修迄今已約86年，經歷多次地震、颱風侵襲，古蹟本體牆面已有裂縫產生及屋面滲水等損壞情形，2013年為避免水氣持續滲入侵襲廟體，廟方緊急於後殿架設鋼棚架以作臨時防護措施，為避免古蹟持續損壞，實有儘速修復之必要，以延續建築壽命，提升古蹟本身的文化資產價值。

縣府表示，本次工程修復重點為主體結構修復工程，計畫期程900日曆天，期待透過本次修復，保有歷史發展特色，讓古蹟延年益壽，並改善整體景觀環境，更透過更新管線消防設備，強化災害因應能力，提升總體氛圍機能，重新喚起在地民眾歷史空間記憶與宗教信仰認同。

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