「普丁政敵」紀錄片奪奧斯卡　妻：夢想著你獲得自由那一天

▲納瓦尼妻子上台致詞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

紀錄片《納瓦尼》（Navalny）榮獲奧斯卡最佳紀錄長片，內容描述俄國反對派領袖、普丁異議人士納瓦尼（Alexey Navalny）2020年險遭毒殺後的故事，他目前仍在俄羅斯最高安全等級的流放地服刑，妻子尤莉亞（Yulia）領獎時致詞，「我夢想著你獲得自由的那一天，我們的國家也將獲得自由。我的愛，要堅強。謝謝大家。」

尤莉亞致詞時說，「我的丈夫因為說實話而進了監獄。我的丈夫因為捍衛民主而進了監獄。」女兒達莉亞（Daria Navalnaya）很高興紀錄片獲得應有關注，「不要停止在全世界為了民主與自由而戰，我們要把我爸爸救出來，我們要繼續戰鬥。」

紀錄片導演羅赫（Daniel Roher）表示，他要把獎項獻給納瓦尼及全世界所有政治犯，「世界沒有忘記你給我們所有人的重要訊息。我們不能、絕對不能害怕反對獨裁者及威權主義，不論它在哪裡抬頭。」

▲納瓦尼2020年遭人投毒，隔年返俄就遭逮捕。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）



46歲的納瓦尼是俄羅斯現存少數反對派中知名度最高的一位，對於普丁直言不諱。2020年，他在西伯利亞中了蘇聯時代使用的神經毒素，轉往德國治療，2021年返回俄羅斯旋即遭到逮捕，之後被依2件詐欺案罪名判刑11年半，目前仍在服刑。

納瓦尼對於罪名概不承認，宣稱這些都是為了讓自己噤聲而捏造出來的指控。去年5月上訴失敗後，他形容普丁是一個注定失敗的狂人，對烏克蘭展開「愚蠢的戰爭」，屠殺烏克蘭和俄羅斯的無辜人民。

西方國家大多認定，俄羅斯政府對納瓦尼發起暗殺行動，但克里姆林宮否認涉案。紀錄片裡，納瓦尼與荷蘭調查新聞媒體Bellingcat合作，揭發俄羅斯聯邦安全局（FSB）探員毒害自己的陰謀，被問及若遭殺害想對俄國人民傳遞什麼訊息時說，「你們不准放棄。」

▲民眾要求釋放納瓦尼。（圖／達志影像／美聯社）