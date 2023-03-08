寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識了

▲「總會」三明治？（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

具飽足感的「總匯三明治」有肉有菜又有蛋，是不少人的早餐首選，但其實許多店家及民眾都理解錯誤了，它的正確寫法是「總會三明治」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張早餐店櫃檯的照片，並幽默寫道「 夜路走多了，總會三明治 」，圖中是一個三明治的照片，店家在旁標示「總會三明治：20元」。起初網友以為是店家誤將「總匯」寫成「總會」，但結局卻讓大家長知識了。

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留言區有網友解釋，「『總匯三明治』」的英文原名叫做Club Sandwich，也就是『總會三明治』，是以往在美國提供前來俱樂部的民眾所食用，不過傳到台灣後，因為語言所造成的誤會，不知不覺變成什麼餡料都包在裡面的總匯三明治。」

▲原來「總匯三明治」一開始是叫做「總會三明治」喔。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

網友看了留言紛紛直呼長知識了，「奇怪的知識增加了」、「奇怪知識+1」、「其實『總會』才是最一開始的翻譯，但『總匯』更能表達它的內容，什麼雜七雜八的全都加的那種」、「我的腦袋瓜長知識惹」、「看到這篇真的長知識了！居然是最正確的寫法」、「原來我一直以來都寫錯」。

還有人歪樓表示，看到有肉有蛋的三明治只要20元覺得很便宜，「好佛心」、「20太便宜了吧」、「價格好便宜喔」、「賣20早餐店不會倒嗎」、「神明眼睛睜很大，便宜還是有好貨，讚」、「光中層那顆蛋就快超越它整體的價錢了」。

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