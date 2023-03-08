　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識了

▲▼ 。（圖／）

▲「總會」三明治？（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

具飽足感的「總匯三明治」有肉有菜又有蛋，是不少人的早餐首選，但其實許多店家及民眾都理解錯誤了，它的正確寫法是「總會三明治」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張早餐店櫃檯的照片，並幽默寫道「夜路走多了，總會三明治」，圖中是一個三明治的照片，店家在旁標示「總會三明治：20元」。起初網友以為是店家誤將「總匯」寫成「總會」，但結局卻讓大家長知識了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言區有網友解釋，「『總匯三明治』」的英文原名叫做Club Sandwich，也就是『總會三明治』，是以往在美國提供前來俱樂部的民眾所食用，不過傳到台灣後，因為語言所造成的誤會，不知不覺變成什麼餡料都包在裡面的總匯三明治。」

▲網友們以為是店家打錯字，但其實真的是「總會三明治」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

▲原來「總匯三明治」一開始是叫做「總會三明治」喔。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

網友看了留言紛紛直呼長知識了，「奇怪的知識增加了」、「奇怪知識+1」、「其實『總會』才是最一開始的翻譯，但『總匯』更能表達它的內容，什麼雜七雜八的全都加的那種」、「我的腦袋瓜長知識惹」、「看到這篇真的長知識了！居然是最正確的寫法」、「原來我一直以來都寫錯」。

還有人歪樓表示，看到有肉有蛋的三明治只要20元覺得很便宜，「好佛心」、「20太便宜了吧」、「價格好便宜喔」、「賣20早餐店不會倒嗎」、「神明眼睛睜很大，便宜還是有好貨，讚」、「光中層那顆蛋就快超越它整體的價錢了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識
快訊／經典賽首戰　荷蘭4:2擊敗古巴
古巴大叔超熱血！　高舉台灣國旗「一起晉級打決賽」
林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　撞殺男騎士
7-11頭獎「396萬瑪莎拉蒂」出爐！　獎落2縣市快查
獨／北市刑警見酒店妹暈船　LINE告白被打臉還遭記過拔牌
快訊／荒山亮抵警局　發布正式聲明
小薰罕見硬起來發聲！　親揭「和鄭人碩交往現況」
快訊／愛子遭酒駕撞死　80歲老母哭到無法簽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

環球科大違法扣薪5次遭罰165萬！高教工會批「強盜」籲解聘校長

寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識了

苦等3年！他用氣球做鳳凰「抱回第3名」　萬人激讚：太猛了

天空一片灰茫茫！雲林空氣品質「AQI紅色警報」　縣府籲避免外出

「金門2天1夜機+酒」3833元起！比單買來回機票更便宜

燒烤店菜單塞滿「幹話」！創意介紹文笑翻1.7萬人：老闆太有才

快訊／疫情再降9%！本土+10876、增40死　羅一鈞：越來越有機會鬆綁

快訊／受邀經典賽開幕！李維拉突襲現身大甲鎮瀾宮　球迷蜂擁合照

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

環球科大違法扣薪5次遭罰165萬！高教工會批「強盜」籲解聘校長

寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識了

苦等3年！他用氣球做鳳凰「抱回第3名」　萬人激讚：太猛了

天空一片灰茫茫！雲林空氣品質「AQI紅色警報」　縣府籲避免外出

「金門2天1夜機+酒」3833元起！比單買來回機票更便宜

燒烤店菜單塞滿「幹話」！創意介紹文笑翻1.7萬人：老闆太有才

快訊／疫情再降9%！本土+10876、增40死　羅一鈞：越來越有機會鬆綁

快訊／受邀經典賽開幕！李維拉突襲現身大甲鎮瀾宮　球迷蜂擁合照

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

CPI飆高家用寬頻上網電路費也要漲　NCC：爭取中華電凍漲

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

中華隊首戰太重要！　贏球晉級8強機會大

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

藍寶堅尼「新大牛LB744」技術曝光　最強V12引擎+3馬達綜效1015匹

VERA現身「點8號」吃美食！　團員認是易胖體質...積極甩肉10公斤

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

黏人白貓跳阿公背上狂蹭頭　媽看傻：鏟屎都沒這種福利

生活熱門新聞

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

嘉義市重劃區2百攤新夜市　4月試營運

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

更多熱門

相關新聞

不是北市！木柵一塊「復古風門牌」掀熱議

不是北市！木柵一塊「復古風門牌」掀熱議

一塊復古風門牌引發熱論！有網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見他拍下寫有「木柵鄉貓空」、「台北縣木柵鄉」等字樣的門牌、房屋稅籍牌，直呼「木柵自古以來就不是台北市的一部分。」就有人秒吐槽，「一個台北，各自表述。」有趣的是，一票留言狂科普，讓網友笑讚「留言區學歷史耶！」

早餐店老闆受傷　公告「變留言板」網狂讚

早餐店老闆受傷　公告「變留言板」網狂讚

有人掉錢？銀行騎樓「小心台階」神招曝

有人掉錢？銀行騎樓「小心台階」神招曝

祈福卡「注音寫錯」秒變流行語　逾萬人笑翻

祈福卡「注音寫錯」秒變流行語　逾萬人笑翻

北捷見「神秘雨傘燈號」用途曝！台北人：現在才知

北捷見「神秘雨傘燈號」用途曝！台北人：現在才知

關鍵字：

路上觀察學院總會三明治三明治

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

「物慾超低」星座女Top 3

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面