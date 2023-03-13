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她藏畫萬件度過動亂！陳澄波「畫後的女子」真實故事搬上舞台

▲▼陳澄波作品《淡水夕照》。（圖／陳澄波文化基金會／國家文化記憶庫）

▲陳澄波生前許多重要作品，多虧妻子張捷「藏畫」得以保留。（圖／陳澄波作品《淡水夕照》／陳澄波文化基金會／國家文化記憶庫）

記者林育綾／綜合報導

臺灣重量級藝術家陳澄波美術成就驚人，遺憾因228事件遭到槍決過世；其妻張捷為了避免丈夫的藝術作品成為政治災難下的犧牲品，當時用盡方法將原畫和各種書信文件，藏在家中各角落，避過動亂年代，才得以重見天日。如今飛人集社劇團將搬演這個故事，推出《藏畫》在臺北表演藝術中心演出。

《藏畫》將歷史劇與科技藝術結合，描述臺灣畫壇巨擘陳澄波與夫人張捷的故事。陳澄波生前曾以〈嘉義の町中〉、〈夏日街景〉作品入選日本帝展，也參與許多重要美術團體，在繪畫的成就上和推展臺灣藝術文化的努力，功不可沒；遺憾在228事件時遇害，遭國民政府士兵逮捕、遊街示眾，最後公開將決。當時女兒陳碧女曾上前向士兵求饒放過他父親，士兵卻將她一腳踢開。

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陳澄波受難身故之後，他的妻子張捷做了一個重要的決定，為避免丈夫的藝術成為政治災難下的犧牲品，她把畫作一幅幅拆下，並將畫框公開燒燬；而原畫連同素描、甚至書信文件，藏在家中各個角落，避過動亂的年代，直到晚年才對家人公開。

《藏畫》編劇施如芳最早是受陳澄波基金會董事長陳立栢（陳澄波長孫）邀約，請她為祖母創作一個劇本。描述張捷如何藉由「藏畫」的手段，保留陳澄波多達1萬8千多件的畫作素描文件等。可以說，如果沒有張捷，今天人們就沒有機會看到這麼多陳澄波的原作，奠定他在臺灣藝術史上的大師地位。

施如芳表示，她的使命是要觀眾看到「藏在畫後的女人」；但要真正瞭解張捷行為的動機和可貴，也必須瞭解陳家的生活樣貌，還有當時一代人的文化養成，因此加入了女兒陳碧女、嘉義攝影師方慶綿的角色，共同鋪陳出當時的環境氛圍。

施如芳耗10年之功寫《藏畫》劇本，前後經三個不同演出型式的版本，直到與飛人集社劇團合作才定案，很大的原因是人、偶、影複合的形式來說這個故事，適合她這個有歷史有想像的故事。

導演石佩玉表示，這個故事有很大的悲慟，在處理時更要冷靜。所以透過偶作這樣的介質，可以更細緻更內歛地來演，讓戲的格局走得更寬更遠。偶戲需要光影，正適合表現虛實相間的故事，想像的畫面、沒有發生的情節，都可以很自然呈現在舞台上。《藏畫》甚至在劇中片段採用仿照〈我的家庭〉畫中衣著的衣帽偶，呈現陳澄波三位子女的戲份，讓觀眾從具有時代感的服裝中，感受到真實人物的存在。

《藏畫》製作團隊還特別派出一名帶著老式畫具、著舊時代西服的畫家，以及4名代表北藝中心的吉祥物「貢丸帥哥」，參加日前在信義區舉行的 Suit Walk。《藏畫》將於5月19日～21日在臺北表演藝術中心球劇場演出。

▲▼《藏畫》製作團隊還特別派出一名帶著老式畫具、著舊時代西服的畫家，以及4名代表北藝中心的吉祥物「貢丸帥哥」，參加日前在信義區舉行的Suit Walk。（圖／北藝中心提供）

▲《藏畫》團隊派出一名帶著老式畫具、著舊時代西服的畫家，以及4名代表北藝中心的吉祥物「貢丸帥哥」，參加日前在信義區舉行的Suit Walk。（圖／北藝中心提供）

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