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28歲女睡醒突變「血輪眼」！狂揉血管爆裂超驚悚　眼後藏5cm血塊

▲▼結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲陳小姐某日起床，就發現左眼出現血塊。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

天氣忽冷忽熱，竟讓眼睛成了「血輪眼」！一名陳小姐日前左眼眼白出現大血塊，她想說用力揉就能讓血塊消失，沒想到越揉越嚴重，整顆眼球都變得血紅，更造成視力減退、複視現象。經過電腦斷層掃描，發現左眼後方竟有顆5公分的血塊，所幸沒有直接壓在視神經，否則險些失明。經醫師開立藥物降壓止血，3周後已痊癒。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，每逢天氣變化大，眼科就會出現不少眼白變紅的個案，其實都是普遍的「結膜下出血」，原因是溫差大，造成血管收縮擴張，微血管破裂流到結膜下方，才會造成紅眼睛的狀況。

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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

近期就有一名28歲的陳小姐，冬天起床後，妹妹告知她，左眼睛變得通紅，相當嚇人，不過她沒有感覺到刺痛，視力也沒受影響，但以防有狀況，她還是趕緊就診。

陳小姐找上洪啟庭醫師，就醫時，左眼結膜下血塊已整整圍成360度，經檢查，雙眼壓正常。陳小姐表示，本身沒有外傷史造成眼睛紅，也沒有規則口服高血壓與服用通血路的藥物。於是在「結膜下出血」診斷下，醫師給予類固醇藥水以減少出血量，並給予眼用抗生素，以避免眼睛二次感染，同時告訴陳小姐，不要揉眼睛，整個病程大約2至3周就可恢復，出血狀況可完全消失。

▲▼陳小姐現身說法，當初認為揉眼睛就能盡快讓血塊退散。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳小姐現身說法，當初認為揉眼睛就能盡快讓血塊退散。（圖／記者許宥孺攝）

不過陳小姐太心急，想說用力揉、壓就能把血塊揉散，結果血塊不但沒消失，眼睛的血管還被揉爆，變成嚴重的結膜血腫，鮮紅色的眼睛看起來超嚇人，只好在第5天匆匆回診。

陳小姐說，到後來左眼覺得卡卡的，無法轉動，甚至還出現複視現象，在家走樓梯、出門騎車都差點跌倒。經門診檢查，左眼眼壓從20mmHg飆到35mmHg（正常眼壓約10-20mmHg），視力還大幅減退。

▲▼結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲陳小姐把眼睛血管揉爆，演變成嚴重的結膜血腫。（圖／洪啟庭醫師提供）

醫師進一步安排陳小姐做頭部與眼眶電腦斷層，發現在軸向視圖，左眼球後方有一塊約5公分的血塊，因此才會壓迫部分眼外肌，眼球肌肉運動受限與稍微影響視神經，導致陳小姐左眼無法正常轉動而形成複視，另外可能輕微壓迫視神經，使視力下降。

幸運的是，血塊沒有明顯壓迫到陳小姐的視神經，否則恐導致失明。經醫師開立降壓、止血藥物，並嚴格叮囑陳小姐別再揉眼睛，3個禮拜後，視力、眼壓都已恢復正常，眼球後的血腫也完全消失，也不再有複視的困擾。

▲▼結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲經電腦斷層掃描，發現左眼後方還有5公分的血塊。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭強調，「結膜下出血」對視力的損失沒有影響，同時也不會交互傳染，一旦發生「結膜下出血」，不要用力去揉它，以避免眼球血腫，甚至壓迫視神經而導致失明。

▲▼結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲陳小姐第一次就診時，左眼結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

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