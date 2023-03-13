在北市府上班玩抖音！議員爆陸臨時工「外洩市民個資」　批蔣萬安裝瞎

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前被揭露，有個2.16萬粉絲的抖音（TikTok）假帳號，且被冒名3個月卻渾然不知，質疑資安管控有疏漏；民進黨台北市議員簡舒培再爆，台北市政府聘用一名中國大陸籍臨時工，在上班時間拍攝含有市府公務資料、市民個資的影片，並且上傳至抖音中，嚴重危害資安。

簡舒培12日晚間於臉書表示，近期接獲民眾爆料，有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安出席活動的影片，還將承辦業務經手的資料拍攝成影片，市府公務資訊及民眾個資外洩，已嚴重危害資安，而蔣萬安竟然完全沒有反應，到底是完全不知情，還是故意裝瞎當沒看到？

簡舒培提及，這名中國大陸臨時工同時經營「中國版抖音」與YouTube，在抖音上傳蔣萬安出席活動的影片，從1月至今共上傳12部，包括1月18日在市府發紅包、農曆春節期間走訪艋舺夜市商圈以及幾處宮廟，一直到農曆年後的台北靈安社新春團拜、樂活夜櫻祭、出席台北燈節到市府的幾場記者會，還不忘Tag「兩岸一家親」的字眼。

簡舒培質疑，為什麼這些關於蔣萬安行程的影片，有8部是各單位的媒體行程，一名市府的中國大陸籍臨時工，怎麼會知道市長行程，還可以如影隨形拍攝？

簡舒培批評，這名中國大陸籍臨時工有家庭又負擔市府工作，怎麼有這麼多時間精心製作抖音影片？且還在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並上傳到抖音上，把這些應該被妥善保管的資訊，全都攤在網路上任人檢視，「讓人更疑慮的是，除了這些影片外，這位中國籍臨時工到底還拍了那些東西？」

簡舒培稱，根據台北市人事處與資訊局規定，市府所有員工在上班時間不能從事與公務無關的行為，也不能使用抖音軟體，但這名臨時工卻可在上班時間使用「中國版抖音」拍攝市長的影片上傳，還洩漏市民個資，「請問蔣萬安，你是否知不知道這位臨時工的身分？為什麼一個臨時工可以如影隨形地跟著你，蒐集並外洩市府公務資訊和市民個資？」

▼民進黨台北市議員簡舒培爆料，北市府聘用一名中國大陸籍臨時工，卻在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並且上傳至中國抖音。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）