　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10年詐512萬助理費　「地方建設有功」南投4連霸議員輕判4年半

▲南投縣議員吳瑞芳涉嫌以人頭助理詐取公費助理補助，遭南投地檢署檢察官起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣議員吳瑞芳（後排左2）虛偽申報及溢報助理薪資被判刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

南投縣4連霸議員吳瑞芳，涉嫌用以2萬餘元薪水，聘用劉姓助理卻溢報助理費，再以林姓、羅姓2位民眾充當人頭，自2010年首屆當選就開始向縣議會詐領助理費，時間超過10年、共詐得512餘萬元。南投地院審結，考量吳瑞芳已繳回犯罪全部所得，輕判4年6月徒刑。

無黨籍的吳瑞芳自2009年底，首度參選南投縣第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）縣議員即當選，至今連任4屆。起訴書指出，南投縣議會編列預算支付縣議員公費助理補助費用，每人得聘用公費助理2至4人、每月總額不得超過8萬元，並不是議員薪資，更不是議員個人的津貼。

但吳瑞芳自2010年3月1日起就任起2015年6月止，竟向並未聘用的林姓、羅姓2位民眾收取其等之個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺和印章，再利用職務上機會，向縣議會申報林、羅2人擔任議員公費助理，按月詐領每月薪資2萬至3萬元助理費；無實質審查權限之縣議會公務員因此陷於錯誤，依吳瑞芳所申報不實內容事項予以登錄、按月撥款，而款項都被吳瑞芳中飽私囊。

吳瑞芳從2013年1月起至2020年7月止，雖確實以2萬多元聘用劉姓民眾擔任議員公費助理，並向縣議會做員額和薪資撥發登記，卻未給付劉姓民眾全額公費助理薪資，其餘同樣流進吳瑞芳口袋中，總計10年間透過3名人頭，向南投縣議會詐取達512萬735元。

全案審理時，吳瑞芳辯稱，她雖未實際聘用林、羅二人，但溢報公費助理補助費有拿去另外私聘她丈夫、兒子等5人做她的私聘議員助理，而他們都有實際從事議員助理工作，她並沒有想詐領補助費的意圖。

不過法官不採信吳的說詞，認為她利用職務機會詐取財物，犯行罪證明確，但審酌她於審理時繳回犯罪所得全數，且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方事務發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊及拒不繳回貪污犯罪所得的惡性有別，雖無其他減刑規定可以適用，但在客觀上應可引起一般人的同情，依刑法第59條規定酌減其刑，處4年6月徒刑，繳回之犯罪所得均沒收。

ET快訊
日本首戰大谷翔平先發對中國　還要二刀流上場打擊
黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話
快訊／民進黨2024提名小組14人名單公布　潘孟安任召集人
26歲賓士男醉到斷片「正面曝光」！　同車女友：不知他有喝
虎航「飛日本機票降價」　最多降4千元
鄭宗哲開路二壘手！　餅總首戰派胡智爲有原因
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲刺青男吸毒爽嗨突倒地猝死　麻吉嚇壞找朋友一起丟包棄屍　

澳洲背包客來台太興奮「隨身瑜珈墊遺留小黃」　警1小內尋獲

時鐘調快半小時 女檢察官執法有清聲

八里水仙橋下鬼祟男遭盤查　主動喊「我不是通緝犯」露餡

快訊／下班避開！國3三鶯段2車追撞　占內2線道...後方回堵5km

黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話！

女「暈船」天菜帥哥！畢生積蓄全投虛擬貨幣　慘被騙919萬

酒駕撞死人！26歲男醉到斷片「正面曝光」　同車女友：不知他有喝

台中警午夜抓噪音車「無照又遮牌」　囂張騎士慘收8千4罰單

國道槍響！馬3開太慢被叭　賓士男嗆「停下來處理」射辣椒彈　

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

25歲刺青男吸毒爽嗨突倒地猝死　麻吉嚇壞找朋友一起丟包棄屍　

澳洲背包客來台太興奮「隨身瑜珈墊遺留小黃」　警1小內尋獲

時鐘調快半小時 女檢察官執法有清聲

八里水仙橋下鬼祟男遭盤查　主動喊「我不是通緝犯」露餡

快訊／下班避開！國3三鶯段2車追撞　占內2線道...後方回堵5km

黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話！

女「暈船」天菜帥哥！畢生積蓄全投虛擬貨幣　慘被騙919萬

酒駕撞死人！26歲男醉到斷片「正面曝光」　同車女友：不知他有喝

台中警午夜抓噪音車「無照又遮牌」　囂張騎士慘收8千4罰單

國道槍響！馬3開太慢被叭　賓士男嗆「停下來處理」射辣椒彈　

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

周末「雨彈＋強冷空氣」接力襲台！最冷下探12度時段出爐

女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

GD前任們同框？　Jennie合照小松菜奈「親暱貼臉」韓網討論炸了

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全　陸外交部：續勸和促談消除核風險

櫻花市集限2天！「北市4免費活動」快筆記　還有戶外瑜伽、茶點飲料

《媽的多重宇宙》橫掃300項大獎！楊紫瓊演出母親心聲

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

三重工人遭酒駕撞斃　媽哭到無法簽死亡證明

快訊／三重疏洪道酒駕車禍！騎士耳孔流腦液不治

明仁會春酒旗袍辣妹送客畫面曝！傳警界震怒

即／荒山亮哽咽喊冤　面露疲態被攙扶離開

即／三重疏洪道汽機車互撞　騎士噴飛空中旋轉再遭輾

林森北喝到茫　26歲無業賓士男撞死工人

即／遭女歌手控性侵　荒山亮下午2時到案說明

即／荒山亮回應了！聲明稿全文曝光

被抓包開公務車載女友出遊10次　北市警慘了

更多熱門

相關新聞

國道6號3車連環追撞2人送醫

國道6號3車連環追撞2人送醫

林姓女子今(8)日上午開車載吳姓女同事，行經國道6號東向6.5公里，突遭後方一台休旅車追撞，再失控往前推撞另一台休旅車，造成吳女頭部受傷、林女輕傷，所幸送醫後無大礙；這起三車連環追撞事故一度造成現場車流回堵近40分鐘，詳細肇因由國道警方調查中。

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

林明溱敗選　國民黨南投啟示錄

林明溱敗選　國民黨南投啟示錄

市民買不到蛋　基隆議員急募「送1人10顆」

市民買不到蛋　基隆議員急募「送1人10顆」

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

關鍵字：

南投議員吳瑞芳

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面