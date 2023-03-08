10年詐512萬助理費　「地方建設有功」南投4連霸議員輕判4年半

▲南投縣議員吳瑞芳（後排左2）虛偽申報及溢報助理薪資被判刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

南投縣4連霸議員吳瑞芳，涉嫌用以2萬餘元薪水，聘用劉姓助理卻溢報助理費，再以林姓、羅姓2位民眾充當人頭，自2010年首屆當選就開始向縣議會詐領助理費，時間超過10年、共詐得512餘萬元。南投地院審結，考量吳瑞芳已繳回犯罪全部所得，輕判4年6月徒刑。

無黨籍的吳瑞芳自2009年底，首度參選南投縣第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）縣議員即當選，至今連任4屆。起訴書指出，南投縣議會編列預算支付縣議員公費助理補助費用，每人得聘用公費助理2至4人、每月總額不得超過8萬元，並不是議員薪資，更不是議員個人的津貼。

但吳瑞芳自2010年3月1日起就任起2015年6月止，竟向並未聘用的林姓、羅姓2位民眾收取其等之個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺和印章，再利用職務上機會，向縣議會申報林、羅2人擔任議員公費助理，按月詐領每月薪資2萬至3萬元助理費；無實質審查權限之縣議會公務員因此陷於錯誤，依吳瑞芳所申報不實內容事項予以登錄、按月撥款，而款項都被吳瑞芳中飽私囊。

吳瑞芳從2013年1月起至2020年7月止，雖確實以2萬多元聘用劉姓民眾擔任議員公費助理，並向縣議會做員額和薪資撥發登記，卻未給付劉姓民眾全額公費助理薪資，其餘同樣流進吳瑞芳口袋中，總計10年間透過3名人頭，向南投縣議會詐取達512萬735元。

全案審理時，吳瑞芳辯稱，她雖未實際聘用林、羅二人，但溢報公費助理補助費有拿去另外私聘她丈夫、兒子等5人做她的私聘議員助理，而他們都有實際從事議員助理工作，她並沒有想詐領補助費的意圖。

不過法官不採信吳的說詞，認為她利用職務機會詐取財物，犯行罪證明確，但審酌她於審理時繳回犯罪所得全數，且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方事務發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊及拒不繳回貪污犯罪所得的惡性有別，雖無其他減刑規定可以適用，但在客觀上應可引起一般人的同情，依刑法第59條規定酌減其刑，處4年6月徒刑，繳回之犯罪所得均沒收。