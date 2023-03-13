台灣英雄繼續加油！球迷曝「這屆」也從資格賽打起：一路挺進8強

▲中華隊無緣晉級複賽，下屆可能從資格賽打起。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

中華隊確定無緣晉級經典賽複賽，且依照現行規則來看，下屆可能要從資格賽打起，讓許多球迷抱不平。不過也有網友挖出2013年經典賽，指出台灣當時也是從資格賽打起，不過後續成績相當亮眼，甚至一路晉級複賽成為8強，因此希望中華隊不要氣餒，「2025資格賽，台灣英雄繼續加油！」

原PO在PTT發文表示，2009年經典賽中，台灣輸給中國和韓國，直接遭到淘汰，下一屆只好從資格賽起步。不過在2012年12月資格賽對上紐西蘭和菲律賓，3場戰役中都奪得勝利，最後中華隊成功打進預賽，且驚人的是預賽又以2勝1敗首次晉級複賽，雖然最後惜敗日本，在8強止步，但成績已經相當亮眼，因此他希望中華隊繼續努力，「2025資格賽，台灣英雄繼續加油！」

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文章一出隨即勾出許多球迷回憶，「還記得那時候每一隊都放話要贏台灣」、「當初資格賽也一堆人在那邊怕紐西蘭，還不是虐上來」、「資格賽王者」，但還是有人擔憂，「之後的資格賽可能沒那麼好打了...不會像2013那麼輕鬆」、「下一次資格賽搞不好要碰到大陸」、「現在資格賽沒那麼好打了，看去年就知道」。

▲王建民在2013年經典賽表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

回顧2009年經典賽，中華隊預賽首戰對上南韓，以0：9成績遭到完封；第二戰也沒有成功逆轉，1：4輸給中國，隨即吞下2敗，成為該屆第一支被淘汰的國家，甚至在下屆需要從資格賽打起。不過經歷挫敗之後，台灣棒壇檢討過去問題，隨即組織「最強隊伍」捲土重來，2012年在新莊球場連續3場擊敗紐西蘭和菲律賓，終於又重新拿到經典賽會內賽門票。

中華隊進到預賽後，很快就擊敗了澳洲和荷蘭，雖然面對南韓時以1分惜敗，但仍順利晉級到8強淘汰賽。到了複賽階段，以1好球之差敗給日本，後續又輸給古巴，只能止步8強，不過已寫下隊史最佳成績，仍是許多球迷心中的經典戰役之一。