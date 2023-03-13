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再發威！台南Josh賭荷蘭贏球「見中華隊滿貫砲」崩潰：1年禁吃宵夜

▲▼ 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

▲張育成轟出滿貫砲，台南Josh傻眼愣住。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

記者施怡妏／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」因為支持哪隊就會輸球的「反指標」神秘力量，被網友戲稱「國師」，之前才跟粉絲打賭，義大利輸給中華隊，一整年不吃麵包、不吃地瓜球、不喝奶茶，11日晚上中華隊對戰荷蘭，他則喊「如果荷蘭輸了，一整年不吃宵夜」，結果再次笑翻網友「謝謝國師的犧牲付出」。

「台南Josh」於11日開直播，與粉絲一起看比賽，荷蘭一局上就拿下1分，台南Josh則喊「是不是可以放心下祭品了」，接著他看到吉力吉撈．鞏冠防守失誤，便說「如果荷蘭很不可思議輸掉，一整年不吃宵夜，宵夜的定義是，晚上11點到天亮」。

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「台南Josh」一邊吃著餅乾，一邊喊著「一點都不緊張」，粉絲在留言中狂喊「麵包奶茶地瓜球」，希望中華隊來一支全壘打，結果張育成上場，直接轟出滿貫砲，「台南Josh」立刻傻眼，愣在原地，長達1分鐘的時間都說不出話，他崩潰直呼「遭到張育成最嚴重的反擊，完全不給活路，張育成對不起」。

他安慰自己，比賽只打到二局下，才5比1而已，到了第四局，「台南Josh」直言，中華隊超不會打第四局，一定會爆掉，是中華隊過不去的坎，結果中華隊表現超穩，讓他很震驚。到了八局上，荷蘭4分落後，「台南Josh」再加碼，將禁宵夜的時間提早到晚上10點半。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

▲台南Josh日前打賭，中華隊若贏義大利，一整年不吃麵包、地瓜球、奶茶 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

最後，中華隊9比5擊敗對手，「台南Josh」在影片中宣布，加上昨天的賭注，一整年不吃麵包、不吃地瓜球、不喝奶茶，晚上10點半之後不能進食，「我自己偷吃沒有人會知道，但我一定會認真執行，我說出來的規則我一定會執行」。

影片吸引大批網友朝聖，「台灣打完經典賽，Josh獲得了良好的作息，以及健康的飲食習慣，為期一年」、「感謝Josh的復出，未來一年成為台灣最成功的瘦身系YouTuber」、「這個男人是全台唯一支持荷蘭，卻受舉國歡迎的人」、「感謝國師犧牲自我，定格那麼久是不是內心也在震驚，自己真的是高級反指標」、「唯一一個看滿貫砲這麼冷靜的球迷」、「整個WBC結束，Josh開啟苦行僧式的生活」。

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