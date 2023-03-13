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她曝學生時期「1神品」出社會還在穿！　全場認證：畢業前買5件

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

學生時期都會有制服，你畢業後還會留著嗎？一名女網友表示，自己特別喜歡高中的運動短褲，因此一直捨不得丟，但現在鬆緊帶壞了，但又擔心學校不賣給校外人士，因此好奇有沒有替代方法，也不知道有沒有人和她一樣愛穿學校短褲。文章曝光後隨即引起眾人共鳴，表示「我以為只有我愛穿！」

原PO在Dcard發文表示，高中的運動短褲非常好穿，即使出社會了仍持續愛用，平時都當作居家服飾。可是最近褲子鬆緊帶壞掉了，走幾步路就會掉下來，讓她非常煩惱，本來想回學校買，可是擔心教官不賣給校外人士，在網路上也沒有找到類似的款式，因此好奇「不知道有沒有人也是熱愛學生時期的運動短褲？可以用什麼代替它呢？」

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台東縣全縣公務人員運動會，競賽總成績由台東縣警察局東警波麗士隊完成2連霸，精神總錦標是由成功鎮公所奪得。（圖／台東縣政府提供）

▲許多人喜歡學校的運動短褲。（示意圖／台東縣政府提供）

文章曝光後隨即吸引許多喜愛學校運動褲的網友留言，「我畢業前直接買五件，大學直接穿好穿滿」、「我今年28，國小的運動短褲到現在都還在穿」、「上大學還是會穿高中運動褲+1」、「畢業超久，高中運動短褲還在穿，舒服啦」、「深有同感，學校運動褲真的超好穿，當睡褲也可以，現在都會想再買」、「畢業前我去合作社買了3件回家」、「我也是很愛高中運動褲，很快乾又好穿顯瘦」。

另外，也有人建議，「去學校附近找有賣校服的店家」、「直接換鬆緊帶再繼續穿」、「回學校問問總務處，我記得他們都是大批採買，問一下是哪個廠商做的」、「找認識的老師或學生幫忙，我之前是這樣」。後續原PO透露，有打電話回學校問，才知道原來可以直接去合作社購買，覺得非常開心。

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