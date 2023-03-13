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亞洲航空拋突襲震撼價！台北飛宿霧「機票單程1元起」　今起開搶

▲▼AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia 亞航推出台北飛宿霧單程機票未稅1元起。（圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

超狂機票優惠又來了！AirAsia亞洲航空昨午夜突襲拋出震撼價，推出台北宿霧直飛票價單程未稅1元起，含稅燃料費等最低902元起，今(3/13)凌晨起開搶。

AirAsia亞洲航空推出突襲超殺機票優惠，AirAsia在臉書宣布，台北宿霧直飛票價單程未稅1元起，含稅含燃料費最低902元，優惠時間為3月13日0點起至賣完為止，出發日期限定即日起至3月31日，每周一、二、四、六出發。

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除宿霧航線外，AirAsia也推出多航點大促銷，包括高雄直飛馬尼拉 單程未稅890元起；台北直飛馬尼拉、宿霧單程未稅最低1190元起；AirAsia主航線台北-吉隆坡也於3月13日推出單程未稅1,248元一日快閃價，其餘馬來西亞航線如台北-沙巴、高雄-吉隆坡則推出單程未稅1,340元起；泰國航線台北-曼谷、台北-清邁也推出單程未稅1,840元起。

亞洲低成本航空AirAsia今(13)表示，為慶祝台北台北直飛宿霧航班復航，即日起推出單程未稅1元起超狂價格，出發日期為即日起至2023年3月31日。其他航線也推出春季大促銷活動，最低票價單程未稅890元起。

上列多航線促銷出發日期為2023年9月4日至2024年8月13日，台北吉隆坡促銷機票出發日期則為2023年9月4日至2024年7月9日，AirAsia表示，計畫明年農曆過年、228連假、清明連假出國旅遊可把握這一波促銷。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，AirAsia自2016年開航台北直飛宿霧航線以來，受到台灣旅客歡迎，每航班乘載率高達8成5以上，可見台灣人對於海島旅遊地點的喜愛。非常開心自2023年3月開始AirAsia重新復航此航線，因此推出單程未稅1元的超低特價，也是AirAsia菲律賓航線開航以來的最低票價，希望消費者可透過僅略多於2小時飛行時間，從宿霧前進薄荷島、巴拉望等菲律賓觀光勝地。

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