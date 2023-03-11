　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商最新優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

狂賀中華隊WBC世界棒球經典賽分組賽再下一城，4大超商祭出最新「限時歡慶優惠」，不僅可以爽吃爽喝咖啡、霜淇淋買1送1，還有一系列咖啡、零食優惠好康組合，通通不能放過。

▲▼全家「抹茶霜淇淋」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11
7-11全門市將於3月12日祭出限時1天「CITY PRIMA精品美式咖啡」、「CITY CAFE濃萃美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶」可享「同品項買1送1」優惠；加碼「CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡」、「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡」也有同品項買2送1。

另，OPEN POINT APP行動隨時取則於3月12日同步推出「CITY PRIMA 精品美式咖啡買2送2（限量1萬組）」、「CITY CAFE特大拿鐵咖啡買2送1（限量3萬組）」優惠。

●全家
全家即日起至3月12日連3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」、「Fami!ce霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。

●OK mart
OK mart即日起至3月13日於全門市祭出「指定飲品8折」優惠，包括黑糖醇奶茶、黑糖拿鐵、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵等；OK mall雲端則推出「莊園級大杯美式、拿鐵」可享「同品項2杯85折、12杯83折、37杯81折、65杯77折」等優惠。

●萊爾富
萊爾富全門市於3月12日祭出限時1天「指定零食買1送1起」優惠活動，優惠商品為脆加特製唐辛子口味，加碼還有品客洋芋片經典賽特別版包裝原味或洋蔥口味可享任2件104元。

ET快訊
中華隊戰古巴搶晉級！先發出爐
也被2萬球迷嚇到？　荷蘭教頭：我希望沒有啦
中華隊2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

賀中華隊經典賽獲勝！4大超商「咖啡、飲料買1送1」快閃優惠整理包

優惠碼快收下！　速食店「免費送堡」只有5天

慶祝中華隊贏義大利！超商祭可樂、美式限時下殺「買1送1」

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

奧客嫌55元陽春麵太貴　老闆改擺盤...身價秒飆高

媽參加婚禮熟練跳黑桃A　兒傻眼：我媽在幹嘛^^

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

賀中華隊經典賽獲勝！4大超商「咖啡、飲料買1送1」快閃優惠整理包

優惠碼快收下！　速食店「免費送堡」只有5天

慶祝中華隊贏義大利！超商祭可樂、美式限時下殺「買1送1」

小心累壞！2023年「健康易有狀況」3星座　第一名注意舊疾復發

總統蔡英文臉書「恭喜台灣隊第二勝」　全隊都是台灣英雄

陳傑憲扮演恐怖7棒　賽後變小粉絲和五十嵐合影

2連勝想唱三天三夜！吉力吉撈大讚吳哲源投球很聰明

張育成再登「大聯盟官網」　官方記者讚：史詩般的大滿貫

宋家豪連兩戰神救援「齊聚一心」　台古戰要當稱職啦啦隊

浪漫速成班》三位媽太搶戲　直行CP帶來愉快的8周末

孫耀威「頭遭高爾夫球砸」爆血！　裂開5CM傷口…送醫曝現況

吳哲源抗荷英雄「投給國人看」：不要給林桑漏氣

胃食道逆流好不了？　醫提5招改善：少穿緊身衣、避免飯後躺下

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

消費熱門新聞

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

肯德基限時下殺55折！爽吃炸雞蛋撻

全台通路「激省優惠」一次看！

訂起來！速食店連5天「免費送堡」

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

超商限時3天大杯特濃拿鐵買1送1

賀中華隊首勝！4大超商優惠整理包

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

賣場補體力好物折扣慰勞上班族

笑到併軌！飲料杯笑話再起風潮

賣場千支商品狂殺0.2折起限時2天搶

超商開賣日本人氣牛奶、蛋糕15元爽吃

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

慶中華隊獲勝！超商祭可樂買1送1

更多熱門

相關新聞

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

中華隊今（11日）擊敗荷蘭，目前戰績2勝1敗，仍有晉級機會，明天午場中華隊派出左投陳仕朋先發，期待以3勝1敗之姿，前進東京複賽。

被2萬球迷嚇到？荷教頭：希望沒有啦

被2萬球迷嚇到？荷教頭：希望沒有啦

中華隊勝荷蘭　想晉級8強有兩條路

中華隊勝荷蘭　想晉級8強有兩條路

睽違10年抗荷成功　中華感動2連勝

睽違10年抗荷成功　中華感動2連勝

張育成轟滿貫砲！律師傻問：逼大家搶機票？

張育成轟滿貫砲！律師傻問：逼大家搶機票？

關鍵字：

2023經典賽超商優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

吳哲源替補繳賽揚身手　林岳平：我的福氣

被2萬球迷嚇到？荷教頭：希望沒有啦

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中職MVP林立最多安　證明中職打者

台灣投手表現驚豔！荷教頭讚到不行

張育成滿貫砲中華隊累積海灌25分　刷新WBC隊史紀錄

驚見老公「猛聞內褲還舔」！她原地嚇傻：怎面對

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

即／台南停車場傳「舉槍輕生」　送醫搶救中

吳哲源抗荷英雄：投給國人看！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面