慶中華隊預賽2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

▲4大超商最新優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

狂賀中華隊WBC世界棒球經典賽分組賽再下一城，4大超商祭出最新「限時歡慶優惠」，不僅可以爽吃爽喝咖啡、霜淇淋買1送1，還有一系列咖啡、零食優惠好康組合，通通不能放過。

▲全家霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11

7-11全門市將於3月12日祭出限時1天「CITY PRIMA精品美式咖啡」、「CITY CAFE濃萃美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶」可享「同品項買1送1」優惠；加碼「CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡」、「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡」也有同品項買2送1。

另，OPEN POINT APP行動隨時取則於3月12日同步推出「CITY PRIMA 精品美式咖啡買2送2（限量1萬組）」、「CITY CAFE特大拿鐵咖啡買2送1（限量3萬組）」優惠。

●全家

全家即日起至3月12日連3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」、「Fami!ce霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。

●OK mart

OK mart即日起至3月13日於全門市祭出「指定飲品8折」優惠，包括黑糖醇奶茶、黑糖拿鐵、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵等；OK mall雲端則推出「莊園級大杯美式、拿鐵」可享「同品項2杯85折、12杯83折、37杯81折、65杯77折」等優惠。

●萊爾富

萊爾富全門市於3月12日祭出限時1天「指定零食買1送1起」優惠活動，優惠商品為脆加特製唐辛子口味，加碼還有品客洋芋片經典賽特別版包裝原味或洋蔥口味可享任2件104元。