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6原因害「半夜常醒來」！太胖也上榜

▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲肥胖、睡眠疾病都可能使你半夜常醒來。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊晏琳／綜合報導

根據美國一項研究，有35%的人，一周內至少有三次會半夜起床。研究分析，半夜常醒來的原因有6種，包括睡眠疾病、過度肥胖、精神疾病等。睡前喝太多水或飲料，也會容易讓人半夜起來上廁所。

重症醫學專科醫師黃軒分享美國針對睡眠的研究，點名害人時常半夜醒來的6大原因：

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1. 睡眠疾病

睡眠疾病是最常見的原因，包括：睡眠呼吸中止症候群、肢體不安症候群。睡眠呼吸中止症候群會導致一個人，呼吸逐漸急促和淺，使人不知不覺吸不到氧氣，而醒來大吸一口氣；肢體不安症候群指的則是，夜間休息或睡覺時，會有 「不自覺腿部抽動」情形，長期下來影響睡眠，. 也可能引起憂鬱症。

2. 過度肥胖

BMI超過30、過度肥胖者，睡覺時容易因呼吸道阻塞，時常在半夜醒來。長期下來睡眠不足，又更易導致體重不易減下，造成惡性循環。

3. 精神疾病

研究指出，半夜醒來的人，有27%可能是因焦慮症發作；另外的27%則是因為憂鬱症。情緒不穩者，即便入睡，半夜也會醒來。

4. 身體疾病

有14%的人，半夜醒來是因胃食道逆流造成；11%的人，可能是因乾癬或濕疹皮膚癢；也有16%的慢性病患，因身體局部疼痛而醒來。

5. 起床尿尿

睡前喝太多水、含酒精或咖啡因的飲料、都會使你半夜容易醒來。年紀大的男人攝護腺腫大，或女人懐孕，半夜也容易起來尿尿。

6. 周邊環境

房間太冷、太熱，房間太亮等環境因素，也會使人半夜常醒來。另一半一直打呼、小孩哭鬧、寵物等，也會使周遭環境變得不安，讓你受到干擾。

黃軒提醒，很多個人的疾病其實可盡早求診、解決半夜一直起來的問題。不過，許多人可能不認為半夜一直起床，是需要治療疾病的前兆，因而錯過黃金診治時間。

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