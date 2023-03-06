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她確診後罹「外國口音症候群」！可能原因曝　全球僅100多例

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲義大利一名女子在確診後罹患外國口音症候群。（示意圖／取個免費圖庫pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠肺炎症狀五花八門，現有義大利研究發現，一名確診者罹患「外國口音症候群（Foreign Ascent Syndrome）」，患者會突然用外國口音參雜說話、且無法流暢使用母語。目前報告指稱，此症狀多源於中風、腦損傷、腦腫瘤等神經疾病。

胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒指出，外國口音症候群（FAS）是新冠肺炎少見症狀之一，也是一種語言障礙。它會導致語音突然發生變化，患者會忽然會參雜外國口音說話。這種病的人可能一輩子都未接觸過母語外的語言，但在講話時，卻自帶別的國家的口音，且無法標準流暢使用母語。

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過去一篇義大利研究指出，一名50歲義大利女性，母語為義大利語，有次突然說、寫困難，還說了5分鐘左右不清楚的話。到了急診室後，證實確診新冠肺炎，推測可能是傷害到腦神經，才引起外國口音症候群。

該研究表示，義大利人突然開始用加拿大口音說話，應屬於罕見的外國口音症候群；而這次更是罕見中的罕見，可能由新冠病毒感染所引發。

黃軒表示，其實患有外國口音症候群的病例，全球僅約100多例，推測可能原因有二：

1. 腦損傷

根據目前案例報告，多半源於中風、創傷性腦損傷、腦腫瘤或多發性硬化症等神經疾病。這類患者中，女性比例多於男性；超過一半的患者，則是在中風後，患有外國口音症候群。

大腦可能有部分區域出現異常，如運動皮質、運動前皮質或基底核和大腦前額葉底等，對語言產出格外重要的部落卡區域(Broca ‘s area)。根據受傷位置不同，這些人在說話時，無法好好控制音調、音節或發音，再自然不過的子音母音轉換都會變成問題。

2. 精神疾病

也有一些研究指出，外國口音症候群的症狀，可能與患者本身患有思覺失調症、憂鬱症和轉化症狀有關。此外，有些患者在組合句子時，也會有順序錯亂的問題。不過，若是在刻意稍作變化，或在國外生活過一陣子出現新的口音，這些基本上不能算是外國口音症候群。

如何得知是否真的患有外國口音症候群？神經學家惠特克在1982年時，曾首度發表這個疾病的診斷標準．包括：患者不會說母語以外的語言，且有中樞神經系統受損的病史；排除精神疾病，如思覺失調症或憂鬱症；對於病人語言表達與理解能力，做臨床測試評估；做腦部核磁共振掃描檢查，看腦內有無腫瘤、出血、梗塞、腦水腫或其他腦袋疾病。

不過黃軒表示，醫界目前針對外國口音症候群的治療方法很有限。多半是根據個案症狀，來幫助病人調整、發音、加強語意理解等作法。

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