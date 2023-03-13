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為何愛看棒球？鄉民點出「台灣人抱1心態」　盤點中華隊亮點

網搜小組／許力方報導

中華隊經典賽首戰以5比12慘敗巴拿馬，第二戰上演逆轉勝11比7擒下義大利，接著對上荷蘭背水一戰，投打全面表現，9比5擊敗對手。旅美強打張育成連2場驚天砲炸，讓全場2萬球迷激動「集體敬禮」，畫面震撼國際，更登上外媒版面，盛讚是「史詩級大滿貫」，批踢踢有鄉民就好奇發問，「為啥台灣人會喜歡看棒球比賽？」

經典賽前進東京夢碎，中華隊雖無緣晉級複賽，但連日來的精采比賽，燃起全台球迷的棒球魂，為了中華隊再度熱血沸騰，批踢踢八卦版就有鄉民發文問卦：「台灣人為啥會喜歡看棒球比賽？」從小到大體育課、放假都在打籃球，他認為，除了大學有壘球隊外，台灣人應該很少接觸棒球吧？現在要他看完一整場棒球比賽實在很難，球丟來丟去3小時很想睡，但看3分鐘精華敲安打或全壘打或看王建民先發還行。

貼文一出吸引許多球迷回應，「一日球迷跟牡蠣迷最愛」、「好看啊」、「承載千萬台人那脆弱尊嚴的運動，能不看嗎？」紛紛直指「也沒什麼運動賽事能看啊」、「因為幾乎是唯一能贏的運動，其他運動幾乎全被屌虐」、「你仔細想想台灣籃球能看嗎」、「台灣最會贏球的比賽，從長輩那一代就開始在看」、「台灣的棒球就跟國族認同緊緊糾葛」、「比台籃好看」、「支持一下國內運動啊」、「少數能擠身列強的球類運動，不然你看籃足球。」

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▼張育成驚天一擊，全場球迷立正敬禮。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成安打上壘,全場球迷立正敬禮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

也有網友分析，「台灣人喜歡看棒球，但討厭打棒球」、「棒球要不是台灣有發展，我真的不會想看，時間超長、節奏又慢」，而棒球會成為國球是因為「以前三級棒球常拿冠軍奠下的基礎」，批評「網球更無聊吧，整天就等人失誤啊」、「管很多= =外國人就沒再看哦？不看的人真的好有主見好厲害哦」、「台灣人不是喜歡棒球，是喜歡贏球。」

細數經典賽中華隊的表現，張育成連2場扮演致勝功臣，火力全開，轟出超前滿貫全壘打，一舉拿下4分改變戰局，讓台中洲際球場2萬名觀眾「立正敬禮」，球迷更封他二兵升官「國防部長」。驚天一砲被大聯盟看見，盛讚是「史詩級大滿貫」，敬禮的手勢也紅到國外，捷克隊在得分後，有球員在休息區疑似模仿作出相同動作。

WBC官方也在推特發布多則貼文，分享中華隊激戰義大利的畫面，讓全世界看見台灣，包含洲際棒球場2萬球迷應援聲浪的影片，國外球迷回應，「經典賽現場人山人海，這種能量令人振奮」、「美國人必須筆記！」、「他們會在全壘打時呼喊球員名字」、「天啊！這地方太美好了！」也有德國記者表示，現場2萬人整齊劃一高喊「Team Taiwan」，加油聲如雷貫耳，幾乎蓋過主播的聲音，太令人感動。

此外，WBC也貼出日本隊和中華隊賽後向球迷鞠躬的畫面，寫道：「感謝主場的球迷。」內容為日本隊排成直線列陣，和中華隊以「圓陣」360度鞠躬的影片，呈現亞洲文化的特別之處，同樣受到不少外國球迷討論，大讚「兩國都有偉大的文化」、「非常精彩」、「亞洲觀眾很棒」、「台灣也很有禮貌。」

▼WBC也分享中華隊的「圓陣」。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊開賽前圍成圓陣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊取得預賽第二勝。（圖／記者李毓康攝）

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