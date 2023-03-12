寶二水庫200cm輸水管爆裂　竹市8萬餘戶受影響！消防局備用水車待命

▲新竹縣寶山鄉寶山村寶山路一處自來水管線爆裂，影響竹市8萬餘戶民生用水。 （圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉寶山村寶山路一處自來水輸送管，今日午間發生爆裂，台水公布停水範圍，新竹市有將近8萬餘戶受到影響，新竹市消防局李世恭局長前往現場了解實際破管及搶修狀況，並與現場經濟部水利署北水局江局長及水利署林總工程司初步了解，目前已進行開挖及進行管線焊接搶修，預計明（13）日凌晨2點完成修復，進行土方回填，明日中午12時恢復水庫管線供水，進入淨水廠，新竹市用戶末端供水約於晚間8時許全面恢復。

消防局指出，寶二水庫為供應新竹產業及民生用水重要水源設施，本日渗水位置於新竹縣鄉寶山路一段379巷附近管線彎折端接縫處發生洩漏， 距離水庫僅約2.4公里，屬於直徑2公尺之鋼管，輸出量供應竹市每日約1萬噸水量。

▲▼目前已進行開挖及進行管線焊接搶修，預計明（13）日凌晨2點完成修復，進行土方回填，明日中午12時恢復水庫管線供水，進入淨水廠，竹市供水約於晚間8時許全面恢復。





北水局檢視滲水處為鋼管轉彎焊接處，研判可能是近期旱象水庫長時增加供水及地震影響管線壓力造成，屬不可抗力因素，將儘速完成搶修恢復供水。

市府指出，新竹每日總計約57萬噸用水需求，經了解台水公司三區處已配合緊急調度供水，自苗栗區永和山及桃園區石門水庫增量供水外，也提高寶山水庫出水量，將影響新竹市民情形降到最低。

市長高虹安第一時間亦責成消防局李局長調度備用水車待命，消防局第二線備用水車已調度完成，計有14車68.5噸緊急供水量，將待命機動出動，需要時再協助緊急紓解市民用水需求。

▼新竹縣寶山水庫附近一處供水管發生爆裂。（圖／寶山鄉長邱振瑋提供）