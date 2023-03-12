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社會 社會焦點 保障人權

自己帳戶當人頭兼車手　臨櫃提百萬贓款「一關鍵」被擋

▲士林警方與銀行員熱心查核逮捕黃姓車手到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方與銀行員熱心查核逮捕黃姓車手到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

黃姓車手連續在3月7-8兩日到台北市士林、北投的金融機構提款，一次提領存摺內上百萬元現金，但銀行員細心清查，發現上百萬元都是近期大批現金轉匯入帳，當場詢問黃男，他卻說不出自己帳戶匯入現金緣由，行員認為可疑，拒絕出帳、列入異常提領通報報警。

警方根據詐團車手犯案習慣研判，車手應會到原創帳號銀行，申請解除列管帳戶再領款，立刻調閱相關資料鎖定涉案車手，果然在9日上午逮捕前來申請解除列管的車手；當場起獲他領出的贓款110萬元新台幣。

▲士林警方與銀行員熱心查核逮捕黃姓車手到案。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方表示，早在7日就接獲銀行異常提領通報，發現有疑似車手男子臨櫃提領帳戶的所有現金，但熱心銀行員發現他戶內所有現金都是近期內多筆現金轉存入帳，且黃男臨櫃領款，卻說不出這些款項匯入的因果關係。

銀行員依規定列管通報，但該名男子見到銀行員通報警方便倉促逃離，讓銀行員和警方認定該男應為詐團合作的人頭帳戶提供者兼車手，警方研判該嫌應會回原創戶銀行申請解除列管後提領現金，果然在9日上午10時在天母該帳戶創號分行外將他順利逮捕。

警方查出黃嫌隸屬以操作股票投資名義、騙取被害民眾匯款的人頭帳戶兼車手，但落網後裝傻拒絕供出幕後集團成員，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將他移送，並建請地檢署聲請羈押。士林警方藉此案例呼籲，假投資真詐騙為近期詐騙技團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信，以免造成財損。

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