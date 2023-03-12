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大陸 大陸焦點 特派現場

陸擬恢復南方省份流失耕地　遏制「北糧南運」情況加劇

▲▼農夫,稻穀。（圖／CFP）

▲農地。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸自然資源部部長王廣華12日表示，今年將透過採取耕地經濟獎懲的措施，促使南方部分省份有序恢復一部分流失的優質耕地，有效遏制「北糧南運」勢頭進一步加劇。

王廣華在兩會「部長通道」上提到，自然資源部將堅持最嚴格的耕地保護制度，今年要做好三件事情，第一是穩住總量，《全國國土空間規劃綱要（2021—2035）》已明列8.65億畝耕地和15.46億畝永久基本農田保護目標任務，這個要保持到2035年不變，「我們在接下來的審核、審批省市縣三級國土空間規劃過程中，要將上述目標逐級分解下達，落實到圖斑和地塊。」

▲湖南郴州的農民替煙葉剪枝。（圖／CFP）

王廣華指出，第二是優先佈局，今年將透過採取耕地經濟獎懲的措施，促使南方部分省份有序恢復一部分流失的優質耕地，有效遏制北糧南運勢頭進一步加劇。

王廣華強調，第三是落實、壓實責任，在耕地保護上，各級黨委政府負有主體責任，相關部門負有監管責任，「接下來我們將共同簽訂耕地保護責任書，按照中央的要求每年進行考核，突破耕地紅線的要一票否決，從而落實黨政同責，終身追責的要求。」

王廣華還說，落實好這三件事，要把握三個關鍵，分別為嚴控增量、盤活存量，以及嚴格執法，敢於亮劍，「我們還將積極配合推動耕地保護的立法，用嚴密的法制促進耕地保護，保障國家糧食安全。」

王廣華更提到，經過近這幾年的努力，耕地總量持續減少的勢頭初步得到遏制，連續兩年實現了耕地淨增加，但基礎還不是很穩固，還要進一步加大力度。

▲▼新疆阿克蘇棉農採收棉花。（圖／CFP）

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