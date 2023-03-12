「一聽、二掛、三查證」　蘆洲分局攜手在地議員共同防詐騙

▲ 蘆洲分局攜手在地議員共同防詐騙 分局長、民眾直呼讚 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

全民防詐！新北蘆洲警方配合在地三、蘆地區議員顏蔚慈一同合作進行防詐騙宣導，搭配警方值勤的案例，一起為民眾解惑詐騙手法及常見詐騙態樣，以有獎徵答方式與民眾互動，並在開幕茶會中直接回應觀眾問題，來達到「全面識詐」的目的。

蘆洲分局與三、蘆地區議員顏蔚慈藉由今天12日蘆洲服務處開幕茶會，與來賓一起互動宣導防詐意識。顏蔚慈表示，她在三蘆地區土生土長，曾任桃園青年事務局長，並負責桃園台灣燈會，為台灣燈會創下首度突破2千萬人次的觀賞人數，現在返回故鄉為民眾服務除強調青年創業外，同時強調公共參與及多元發展。

現場特別舉辦公益義賣活動，與「友洗社創」、「雨樹咖啡」合作，將現場義賣所得幫助街友及流浪動物之家。蘆洲分局也設立防詐宣導攤位，於對民眾進行防詐意識宣導，透過案例分享，為民眾解惑詐騙手法及常見態樣，並透過有獎徵答方式與民眾互動，加強民眾對防詐的記憶性，來達到「全民識詐」的目的。

蘆洲分局分局長林詮峰呼籲，接到未知訊息時，要記住三步口訣「一聽、二掛、三查證」，詐騙集團常用話術方式讓民眾感到害怕，並要求電話不能中斷，這時就應該要有警覺，可以撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過警政署165全民防騙網進行通報或是查看高風險賣場、闢謠專區，多一步查證，多一點安心。