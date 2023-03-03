全中運場地不平害選手受傷　他爆可怕內幕：昨晚趕工今天開打

▲全中運網球場地、竹東中正網球場被爆出比賽當天早上才驗收，沒有經過完整測試與踩踏就讓選手上場。 （圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

全中運網球資格賽昨(2)日傳出有選手在賽場上，因場地不平扭傷，引起校方、家長會及高雄市政府的重視。台灣運動產業協會理事長徐正賢也不滿場地未經踩踏測試就讓選手上場，在臉書發聲位選手抱不平，而知情人士也證實，球場完工後即開打，根本沒有完整踩踏或測試。

昨日的國中組網球資格賽是在竹東中正網球場舉行，一名選手在打到7:6領先分數階段時，因場地不平滑倒負傷退賽。「台灣運動產業協會」理事長徐正賢痛批，竹東網球場在比賽前一天才完成施工，根本罔顧選手安全。

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▲▼晉級賽前兩天，網球場還在鋪設前三塊人工草皮，第四塊人工草皮是最後一天才鋪好。





知情人士私下透露，中正網球場是在上一任鎮長張順朋任期內發包，動工後一度因圍牆整建進行變更設計而停工了好幾個月，等到設計通過再復工，都已經差不多過年了，原本綽綽有餘的工程時間被硬生生壓縮到極限，甫上任的竹東鎮長郭遠彰接了個燙手山芋。

「網球場一共有四塊草皮需鋪設，比賽前一天才鋪好最後一塊，沒想到就這麼剛好，選手就在這塊草皮上滑倒。」知情人士說，這一次出事的主因是因為賽場上砂土的止滑力不夠，雖不知道當時鎮公所發包合約內容，但鋪設砂土後至少要經過一周到一個月才能啟用，期間需找體育委員會協助找來選手測試場地，沒想到工期壓縮到極致，直到比賽前一天草皮才鋪好，別說砂還沒踩密、還沒沉到人工草皮下，就連原本砂土鋪設應該鋪完一層、噴水、再鋪一層、再噴水，結果只來得及鋪完一層，直到出事當天下午才緊急鋪上第二層。

公所人員私下透露，現任鎮長郭遠彰一上任後就馬不停蹄開始盯著球場工程，但其中無法言盡的事情太多，一天到現場好幾次，對進展仍無可奈何，最後發生選手受傷意外，公所人員形容郭遠彰「他快氣死了」。

▲比賽前一天傍晚5點多，縣府、高中體總人員現場會勘，當時網球場還在加緊趕工。

知情人士說，比賽前一天縣府體健科人員、高中體總人員還特別到現場視察，當時已經下午5點多了還在趕工，一直到晚上11點才收工，隔天，也就是比賽的當天早上6點，才趕快通知驗收。從網球場發包、開工一路過來，真的是心驚膽顫。

《東森新媒體ETtoday》記者向竹東鎮公所求證，熟知工程也是時任建設科科長、現任鎮公所主秘黃志銓目前仍在開會中，無法回應。但「台灣運動產業協會」理事長徐正賢日前發表「現場是以水泥地上鋪設人工草皮，需經過一段時間踩踏才會平整，但昨天才完成施工，根本不顧選手安全，而現場雖然有鋪沙子，但並不平整」的說法也幾乎證實中正球場踩踏時間不足。

對於場地匆促啟用造成意外，新竹縣府表示，選手受傷原因主要是因場地不熟悉，加上為人工草皮摩擦力較不足，已再鋪沙增強，同時要求相關單位人員，在賽會期間皆需要到現場檢視，並於每天賽事結束後，要針對參賽單位提出疑慮進行改善，完善比賽安全。

徐正賢在臉書提到，對於新竹縣政府教育局體育保健科代表，各隊教練開會「投票」，最後決定維持在「原場地」繼續比賽的結果一點都不意外，因為對教練來說，飯店早就訂了，如果要換場地，考慮到新竹可怕的交通狀況，選手的接送，會是很大的問題。

▲選手受傷讓徐正賢非常心痛，他說最令人害怕的是，整件事情根本不知道找哪個單位、哪個組織、或是哪個人員負責。（圖／台灣運動產業協會理事長徐正賢提供）

只是，「如果新竹縣政府教育局體育保健科可以讓大家用「投票」的方式決定場地，為何不是一年前就開放投票決定，而是在出事情後？」

徐正賢沉痛寫下，「整件事情最令人害怕的是，我們不知道，到底那個單位、那個組織、那個承辦人員，應該為這件事情負責任？

新竹縣政府承辦全中運，教育部體育署補助經費、新竹縣竹東鎮發包工程，請問，全台灣最懂網球運動的網球協會，在這過程中，扮演了什麼角色？

紊亂的流程、離譜決策機制、不專業、不負責任的單位與人員，最終倒霉的，是選手、教練、與家長。

日復一日、年復一年，全台灣各個運動賽事、不同的運動場館、不同的運動項目，不斷發生、永無止盡的鬼故事！

如果我們不生氣，不發難，我們也是幫兇，也是始作俑者！」