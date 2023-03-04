　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

終於宣布換場地！全中運網球場害摔慘　竹縣府晚間回應

▲新竹縣長楊文科。（圖／翻攝楊文科臉書）

▲新竹縣長楊文科今日晚間8點進行線上記者會，宣布網球賽場更換。　（圖／翻攝楊文科臉書，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣全中運網球資格賽因比賽場地讓選手受傷遭痛批，縣長楊文科今日晚間8點召開線上記者會，宣布硬式網球部分，將更換至竹南運動公園的硬式網球場進行，而相關網球賽程也將做延後調整。

▲新竹縣教育處長楊郡慈。（圖／翻攝楊文科臉書）

▲楊郡慈說明換場時間與相關細節。

楊文科先對3月2日竹東中正網球場造成選手受傷意外表達遺憾，他表示，今早特別前往場地了解、慰問，並解釋，竹東網球場是人工草皮球場，符合賽事規定，只是台灣較少這種場地，對於家長、教練、體界前輩的心聲縣府都虛心接受，會依學生權益做最大考量。今日下午5點特別召開領隊會議，討論更換場地相關配套，該決定也已向教育部次長報告並獲得同意。

新竹縣教育處長同時也是本次全中運執委會主任楊郡慈說明，之後硬地球場將更換為苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場，該網球場計有10面球場，從明天國中組網球團體賽結束後的個人與混雙賽程開始，都將調整至4月12號報到，4月13日到20日比賽。楊郡慈說，會將資格賽與會內賽進行銜接，盡量減少選手舟車勞頓。

楊郡慈表示，原預計3月10日開始的比賽軟網賽程，也將延後到4月20日報到，4月21日至4月27日比賽，至於因延後比賽、更換場地後續所衍生出來的費用，不論是交通接駁、住宿等相關費用，都將由執委會進行協助。

▲新竹全中運網球場害受傷　他：早上才驗收根本來不及測試。（圖／讀者提供）

▲▼竹東中正網球場遭爆比賽前晚才完工、當日清晨才驗收，結果害選手摔慘。（圖／讀者提供）

▲新竹全中運網球場害受傷　他：早上才驗收根本來不及測試。（圖／讀者提供）

【新竹棒球場相關】

►去年5月就發現積水！新竹球場4千萬排水工程慘被刪　高虹安要查

►新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

►高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償

►綠批高虹安作秀！　指4千萬排水工程款爭議...問「他」最清楚 

ET快訊
軍官壞壞幼教女師「偷拍炫耀前妻」！　結局超展開
國民黨連三贏後走鐘？　她開嗆「集體瘋狂最會」
大陸兩會登場！「中國國家主席」10日上午表決選出
快訊／蔡培慧成功突圍深藍選區　蔡英文說話了
鄭仲茵調查女兒交友！想進群組被拒：聊什麼見不得人？
清心開超多年不會倒！內行曝「神級飲品」打趴全台
男子開藍寶堅尼跑山自撞　天價維修費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵藍南投市僅領先1000餘票　林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

終於宣布換場地！全中運網球場害摔慘　竹縣府晚間回應

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

《再出發》樂聲中...雲林家扶頒488萬助學金　助409學子追夢

第1屆水晶能量解讀師14人　台南長榮酒店授證

台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐　黃偉哲感謝民眾來台南振興拚經濟

出席國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保永續盡心力

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔　張麗善：雲林良品邁向國際

防詐總動員！基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀民眾勿受騙

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

爸隔4層樓「啾啾」召喚　邊牧一聽秒衝陽台探頭

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

鐵藍南投市僅領先1000餘票　林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

終於宣布換場地！全中運網球場害摔慘　竹縣府晚間回應

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

《再出發》樂聲中...雲林家扶頒488萬助學金　助409學子追夢

第1屆水晶能量解讀師14人　台南長榮酒店授證

台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐　黃偉哲感謝民眾來台南振興拚經濟

出席國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保永續盡心力

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔　張麗善：雲林良品邁向國際

防詐總動員！基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀民眾勿受騙

韓邪教主恐怖誘姦！教徒露面痛哭　台灣百名「台政大學生」也受害

鐵藍南投市僅領先1000餘票　林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

終於宣布換場地！全中運網球場害摔慘　竹縣府晚間回應

粉絲等不到他嫁人了！　金在中隔4年才來台心痛：幹嘛跟我說～

《牛車來去》阿彩愛計較網罵「討人厭」！　張育綺揭心酸面：怕被比下去

陳妍希罕見公開北京愛巢！　「美到像樣品屋」1細節遭質疑造假

林明溱藍營鐵票區翻車落馬！親藍媒體人分析原因：就是活該

對中華隊不瞭解　巴拿馬目標寫下歷史性首勝

《經濟學人》：14國亞洲供應鏈取代中國　台灣列其中

ØZI女粉太嗨「N件大尺碼bra」滿天飛　他沿路撿到驚喊：歐買尬

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

賴清德檢討：綠營20年在南投不夠團結

桃園3/10舉辦青年亮點場徵才　釋1,500職缺

桃園逾30年水果老店突結束營業　老闆曝原因

不要誤闖匝道！　一工處裝設提醒標誌

警勸導違停三輪車　阿北「這身分」曝光

經典賽來了！盧秀燕搶先開箱洲際球場

2023台南古都國際半程馬拉松

后里惡火3死1傷　市府慰問倖存家屬急安置飯店

二分局嚴打酒駕5件並查獲毒品

更多熱門

相關新聞

全中運場地不平害選手受傷　他爆可怕內幕

全中運場地不平害選手受傷　他爆可怕內幕

全中運網球資格賽昨(2)日傳出有選手在賽場上，因場地不平扭傷，引起校方、家長會及高雄市政府的重視。台灣運動產業協會理事長徐正賢也不滿場地未經踩踏測試就讓選手上場，在臉書發聲位選手抱不平，而知情人士也證實，球場完工後即開打，根本沒有完整踩踏或測試。

高雄選手場地不平扭傷　市府：新竹縣府負全責

高雄選手場地不平扭傷　市府：新竹縣府負全責

吳芳嫺和中國搭檔女雙獲亞軍

吳芳嫺和中國搭檔女雙獲亞軍

將破最長世界第1紀錄　喬帥舖心聲

將破最長世界第1紀錄　喬帥舖心聲

前英國球王穆雷睽違8個月再爭冠

前英國球王穆雷睽違8個月再爭冠

關鍵字：

全中運網球

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又傳無人機入侵！桃園機場關場　航班暫停起降

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

開票所全數開完！蔡培慧45218票勝選

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面