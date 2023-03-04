終於宣布換場地！全中運網球場害摔慘　竹縣府晚間回應

▲新竹縣長楊文科今日晚間8點進行線上記者會，宣布網球賽場更換。 （圖／翻攝楊文科臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣全中運網球資格賽因比賽場地讓選手受傷遭痛批，縣長楊文科今日晚間8點召開線上記者會，宣布硬式網球部分，將更換至竹南運動公園的硬式網球場進行，而相關網球賽程也將做延後調整。

▲楊郡慈說明換場時間與相關細節。



楊文科先對3月2日竹東中正網球場造成選手受傷意外表達遺憾，他表示，今早特別前往場地了解、慰問，並解釋，竹東網球場是人工草皮球場，符合賽事規定，只是台灣較少這種場地，對於家長、教練、體界前輩的心聲縣府都虛心接受，會依學生權益做最大考量。今日下午5點特別召開領隊會議，討論更換場地相關配套，該決定也已向教育部次長報告並獲得同意。

新竹縣教育處長同時也是本次全中運執委會主任楊郡慈說明，之後硬地球場將更換為苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場，該網球場計有10面球場，從明天國中組網球團體賽結束後的個人與混雙賽程開始，都將調整至4月12號報到，4月13日到20日比賽。楊郡慈說，會將資格賽與會內賽進行銜接，盡量減少選手舟車勞頓。

楊郡慈表示，原預計3月10日開始的比賽軟網賽程，也將延後到4月20日報到，4月21日至4月27日比賽，至於因延後比賽、更換場地後續所衍生出來的費用，不論是交通接駁、住宿等相關費用，都將由執委會進行協助。

▲▼竹東中正網球場遭爆比賽前晚才完工、當日清晨才驗收，結果害選手摔慘。（圖／讀者提供）