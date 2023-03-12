趕走疫情玩翻天！東海岸3大人氣活動重磅回歸　已停辦3年別錯過

▲東管處於台北市召開全國記者會，並邀請貴賓分享參與賽事的心得收穫。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景管理處「2023東海岸運動觀光系列活動」，受疫情影響停辦多年後，今年終於重磅回歸，包含於5月7日舉辦之「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月11日辦理之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」以及全年性「馬到成功168自行車遊程」。

東管處9日於台北市「升級會議中心-松江101館」召開全國記者會，會場以代表東海岸的椰子樹、海浪等意象布置，現場並實際掛吊展示飛魚乾，讓現場貴賓們先聞香。

遠從長濱來的吉祥物「­米寶」及「金剛」亦歡迎大家來長濱吃辦桌，長濱鄉的大家都準備好了！將會帶給選手及遊客們不一樣的感受；停辦3年的泛舟鐵人三項活動，也讓泛舟業者們摩拳擦掌蓄勢待發，準備給選手及遊客們刺激好玩的體驗；另外邀請前FOX體育台主播侯以理代言人，以及亞運三鐵國手-王威凱擔任記者會嘉賓，分享他們參與過的鐵人三項競賽趣事及心得收穫。

東管處自2021年起與旅行社合作推出之「馬到成功168自行車遊程」，從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里的路段中，提供半日遊、1日遊及2日遊行程，迄今已超過4,000以上人次參與。遊程除了持續利用電動輔助自行車搭配在地導覽兼領騎人員的解說，今年更升級提供導覽子母機，讓遊客能邊騎邊及時聆聽導覽，東管處並將推出結合東海岸觀光圈及年度亮點活動的區域電輔車遊程，包含富岡、東河及成功鎮，另外增設都蘭及成功單車據點，搭配甲租乙還或甲租甲還服務，讓遊客能用電輔車更深度慢遊於各區域小鎮內瞭解在地特色文化。

另外搭配交通部觀光局於自行車虛擬騎乘Rouvy平台辦理「台灣單車天堂B Taiwan Cycling Paradise B」國際行銷活動，民眾除了可自行於既有之機台上騎乘東海岸路線（富岡地質公園到八嗡嗡自行車道），與各國選手競賽外，至4月5日止，遊客前來東海岸遊玩亦可至都歷遊客中心體驗Rouvy自行車機台，以個人或組隊方式騎乘東海岸路線，完成任務即贈送馬到成功168小米酒1瓶，目前已逾70人次完成騎乘。

▲長濱雙浪金剛馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，以往都是各地民眾及選手熱烈參加的賽事活動。

奔馳在山海及稻浪間的長濱雙浪金剛馬拉松，將在5月7日（星期日）於長濱國小鳴槍起跑，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM。今年東管處結合其觀光圈「雙濱生活趣」的在地業者，為每一位跑者準備取自長濱當地友善農場，養殖的白蝸牛萃取其黏液，產出的珍貴在地伴手禮-白玉（白蝸牛）面膜，讓跑者不只身體健康也能美美的；而參加全馬及半馬組的選手，還可於現場帶走在地當季整尾真空包裝的飛魚乾。

每年大家敲碗期待，於金剛馬拉松前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」活動，已於3月2日開放報名參加，截至目前報名人數已逾千人，今年長濱鄉公所早著手準備，以長濱在地的山海美食饗宴及精彩表演，提供各地前來的選手及親友們飽餐歡樂一頓，讓選手們以滿滿的體力迎接隔日的賽事，報名日期至4月7日為止，請大家把握時間。

因為疫情已連續三年取消之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，將於6月11日（星期日）早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心盛大回歸。今年賽事除了鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）、鐵三角接力組（2-3人接力完成）外，特別增加純泛舟競賽組，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達將逕行配艇；另外鼓勵學生在投入人生下階段時，來參加泛舟當成一生必來體驗，作為成年禮最珍貴的回憶，一路由秀姑巒溪遊客中心泛舟到新長虹橋，透過團隊合作共同體驗泛舟競速的快感，並爭取獎金名次。

東管處今年提供好用的防水提袋給選手們外，也提供競賽中繼站-奇美部落出產的玉米爆爆（玉米餅）讓選手們能品嘗在地部落友善種植的玉米產出的零嘴，補充體力。另為提升參加選手便利性，今年賽事同樣提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車，活動將於3月10日（五）開放報名、5月12日（五）截止報名，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍揪團報名參加。

秉持環保減塑，今年二場賽事的紀念衫仍提供選手依其需求自行加購，紀念衫之圖樣及顏色皆特別設計，讓選手平日也能穿著，增添實用性；另外報名即提供印有賽事Logo的環保手杯，除了有紀念價值外亦可重複使用，減少賽事對環境的汙染。為泛舟競賽安全，今年東管處也要求選手們須於報名時觀看完泛舟安全須知，影片提供中、英、日文語言選擇，也會提供QR CODE影片連結，雙重確保選手們的安全。

馬到成功168粉專：https://www.facebook.com/BIKELIGHTTRAVEL

活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/

