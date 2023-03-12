快訊／今本土+8869！下周恐現「防疫險效應」　不排除確診數有波動

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增9,093例確定病例，分別為8,869例本土病例及224例境外移入，另新增39例死亡。雖然本土疫情目前看起來平穩，但外界也關心多家防疫險將在3/20到期，可能通報數字會有「防疫險效應」，羅一鈞也直言，可能會有增減的波動。

羅一鈞說明，今本土8,869例較上周日的10,090例，減少12.1%，接下來疫情還是如預期低於9,000例，而下一波口罩鬆綁，還是會等3/20新制上路後觀察一段時間，因為後面還有清明連假，所以還要觀察清明連假是否有一些影響，應該4月中才會繼續討論。

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另外，由於多家防疫險會在3/20到期，外界也關心，確診數字上是否會有一些「防疫險效應」？羅一鈞則回應，指揮中心沒有在管防疫險，但如果民眾通報意願有改變，的確會有增減波動是有可能的，不過疫情還是要看有沒有產生變異株，導致疫情升溫跡象，但是目前看起來並沒有。

而在新冠肺炎改類方面，羅一鈞說，3/20新制上路是針對輕症免通報和免隔離，住院病人感染管制措施和專責病房會在4月才進行調整，如果改成第四類，就沒有所謂強制隔離，到時候會按照醫院的感染管制措施進行，但也要討論到時候醫院要調整哪些措施，等到這些工作完整之後，才會準備改類。

