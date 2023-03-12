桃園男遺失妻子送的金項鍊　1個月後才報案！警比對找到了

▲男子(中)遺失金項鍊月餘，警神助尋金成功。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名林姓駕駛遺失妻子贈送的金項鍊，認為尋回機會渺茫！一個月後抱持一絲希望的念想，到桃園警分局大樹派出所報案，員警依規定受理後，逐一比對遺失物特徵，發現特徵相符的項鍊，立即通知林某前來認領，失而復得讓他直呼「警察先生太神了」！

擔任職業駕駛的林先生在今年2月時，不慎把妻子贈送的金項鍊(重6錢、約值4萬多元)弄丟了！心想，那是太太特別買來送給他的，意義十分重大，他急著沿當天去過的所有地點逐一尋找，因當天曾到醫院健檢，有把項鍊拿下來放口袋，最有可能是那時候掉了。

就這樣找的近一個月毫無頭緒，他想這樣貴重的物品，若遺失極大可能是找不回來了，為擔心太太難過，打算再買條相仿的項鍊希望她不會發現，在徹底放棄前，林某抱持一絲希望到桃園警分局大樹派出所報案，將希望寄託在員警身上，所長張邦寧得知後，積極協助過濾查詢，發現2月時，曾有熱心民眾在桃鶯路撿到遺失項鍊，當時員警依拾獲遺失物相關規定受理後，移請偵查隊辦理後續事宜。

張所長將該項鍊的成色、花紋及重量等資料的移請承辦人比對極為相符，立即連絡林先生前往確認，他一眼就認出自己的項鍊，失而復的心情讓他欣喜若狂，立即辦理認領手續，11日來到大樹所向員警們致謝，力助他尋金成功。