國軍軍紀問題連環爆！李彥秀嘆：我們國家的軍隊怎麼了

▲對於近日不斷出現的軍紀事件，李彥秀感到十分不滿。（圖／翻攝臉書／李彥秀）



記者柯振中／綜合報導

近日國軍軍紀事件連環爆，不但有馬祖西莒島士兵在沙灘寫字求援，還有二膽島士兵失蹤等事件，接二連三出狀況讓外界直搖頭。對此，國民黨台北市議員李彥秀痛批，一件個案可以算特例，如今發生一堆事件，就是軍紀渙散，每當出現這種事件，也可以立刻聽見「檢討改進、拔官逼退、立刻汰除」等處置，實際上卻沒解決任何問題。

李彥秀表示，國軍近期不斷爆出重大事件，先有總統府副侍衛長疑違規使用公務車、經費遭到拔官，還有二膽島的士兵穿救生衣游到對岸，更有媽祖西莒島士兵20天吃不到肉、在沙灘上寫字求援等事件。

此外，李彥秀還列舉，海軍陸戰隊新訓營發生了失槍事件，部隊內卻有人自製模型槍、魚目混珠，接任者發現後，仍舊繼續欺上瞞下，以及憲兵營內賭博、夜鶯特勤翻牆出營等事件，讓她感到相當不滿。

▼李彥秀列舉了近日不斷發生的軍紀事件，讓人民懷疑「我們國家的軍隊究竟是怎麼了」。（資料照／記者湯興漢攝）



李彥秀痛批，近期不斷發生營外互毆、酒駕肇事，以及性騷性侵及營區內自拍私密片等狀況，從基層、士官到基層軍官、高階將領，都讓外界感到懷疑，「人民不禁要問『我們國家的軍隊究竟是怎麼了』？」

而每當出現重大違紀事件時，軍方總會立即做出檢討改進、拔官逼退以及立刻汰除等處置，看起來雖然雷厲風行，實際上卻沒解決任何問題，「一個是個案、是特例，一堆個案就是軍紀渙散。」

李彥秀指出，總統府去年放出了總統蔡英文蹲地與幕僚開會的美宣照，還宣布了兵役延長政策，話說得洋洋灑灑，卻完全沒談到「整飭軍紀」以及「精神戰力」。

李彥秀認為，總統蔡英文、國防部長邱國正曾說「國軍有能力、決心捍衛民主」以及「台海若有事自己最可靠」等話語，說得豪氣干雲，也十分正確，但國防並非靠著文青詞藻取勝，問題在於整飭軍紀，而非恢復踢正步，「問題在精神戰力，不是蹲在地上開會擺拍。」