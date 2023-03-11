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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／習家班全領軍！李強當選國務院總理　反對3票、棄權8票

▲▼ 2023兩會、投票、李強、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲李強當選新一屆國務院總理。（圖／記者 任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第十四屆一次會議今（11）日上午9時舉行會議，歷經兩個小時投票時間，最新結果出爐，現任中共中央政治局常委李強（63歲）當選國務院總理，贊成2936票、反對3票、棄權8票。今日開始李強正式接任前國務院總理李克強，開啟新「習李體制」時代。

大陸全國人大今第四次全體會議，選舉決定國務院總理、中央軍事委員會副主席、委員等人選。大會公布，今日應出席人數2977人，實際出席2947人，缺席30人，出席人數符合法定人數。

最新投票結果出爐，現任中共中央政治局常委、前上海市委書記李強當選新一屆國務院總理，贊成2936票、反對3票、棄權8票，票數公布後，一開始現場掌聲有點猶豫，隨後全體拍手。相較2018年第十三屆全國人大一次會議，前國務院總理李克強二次連任，當時贊成2964票、反對2票，棄權0票。

▼ 李強當選大陸國務院總理的票數情況。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023兩會、李強當選大陸國務院總理 。（圖／記者任以芳攝）

▼習近平投出手中選票。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023兩會、投票、李強、習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023兩會、李強、習近平、王滬寧、趙樂際輕鬆交談 。（圖／記者任以芳攝）

▲投票過程，習近平與李強、王滬寧、趙樂際輕鬆交談。（圖／路透）

稍早大會進行發送選票環節，習近平十分嚴謹檢查選票，之後一邊喝茶，一邊與李強、王滬寧微笑交談，期間王滬寧比了一個ok手勢，氣氛十分輕鬆。

等到投票環節，等待時間較長，習近平與李強時不時交談，有說有笑，期間王滬寧、趙樂際也加入聊天，直到投票結束。此情此景，相比過去十年，習近平與李克強每次出席重要大會，根本「零互動」相差很大。 

李強曾是習近平的高級助手，被外界視為習家班「之江新軍」的重要一員。從未有過在中央任職的經歷，也是繼周恩來之後，第一個沒有做過副總理的權力核心二把手。

相較與大陸前四任總理，李強非技術官僚出身，擁有更多「基層經驗」，也是唯一治理過「浙滬江」的政務官，政商交涉經驗豐富。但上海「封城」兩個月風波，李強過於貫徹習近平意志，遭外界詬病，依然沒有阻礙他跳級晉升中央。

根據大陸官方公開資料，李強（1959年7月23日－），男，漢族，浙江瑞安人，中華人民共和國政治人物，現任中共中央政治局常委（排名第二），正國級領導人，中共中央黨校研究生學歷，香港理工大學工商管理碩士。

▲▼ 何衛東、張又俠，習近平李克強無互動 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張又俠、何衛東當選中央軍事會副主席。 （圖／記者任以芳攝）

大會公佈，選舉決定中央軍委副主席得票情況，張又俠贊成票2944、反對1票、棄權2票，何衛東贊成票2947、反對0票、棄權0票。

中央軍事委員會得票情況，被外界預料即將接任大陸國防部長的李尚福獲贊成2946票、反對0票、棄權1票，劉振立贊成2947票、反對0票、棄權0票，苗華贊成2946票、反對0票、棄權1票，張升民贊成2947票、反對0票、棄權0票。

▼ 即將接下大陸國防部長李尚福當選中央軍事委員。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023兩會、李強當選大陸國務院總理 。（圖／記者任以芳攝）

今日議程：

3月11日 (星期六)  上午9時  代表大會第四次全體會議：

1.決定國務院總理的人選
2.決定中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選
3.選舉國家監察委員會主任
4.選舉最高人民法院院長
5.選舉最高人民檢察院檢察長
6.選舉第十四屆全國人大常委會委員

下午3時代表團全體會議醖釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選

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