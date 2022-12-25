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六年級「後母班」被貼滿罪狀標籤！班導：我要用1年證明他們錯了

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲在校長的「期許」下，他接下俗稱「後母班」、是其他老師避之惟恐不及的班級。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫／pexels）

文／黃俊堯

摘自／寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能

再過兩天就是結業式了。眼看著即將送帶了兩年的孩子們升上高年級，沉溺在不捨之中的我，突然被找去校長室。到底是有什麼事情呢？

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我七上八下地想，總不會是期末檢討吧⋯⋯

不過，這天的校長特別親切與溫柔，和藹地對我說：「俊堯，校長養兵千日，用在一時，今天正是使用你的時機到了！」
聽到這裡，我心裡便十分肯定，「看來這次我完蛋了⋯⋯」

就這樣，在校長的「期許」下，我接下了一個帶班挑戰，要中途接下讓許多老師避之唯恐不聞不碰不經過的六年級某班導師（俗稱「後母班」）。學生個性火爆、不友善、上課沒秩序、愛頂撞師長、蹺課、欺負同學、難以管教——以上這些都是形容同一個班級。

因此在開學前，其他老師遇到我時，便會前來關心我，跟我說句：「辛苦了，要加油喔！」還有老師特別來對我說：「俊堯，你還好嗎？有需要幫忙，都可以打去學務處或輔導室喔！」

才見面幾分鐘，我就要給他們貼標籤了嗎？

返校日當天，我帶著我的舊班級到高年級的新班級去，一班一班地與孩子們做簡單的別離，提醒他們要對老師有禮貌，送他們進入新教室，跟未來的高年級導師打招呼。接著便快步地走向自己未來一年的新班級，也是我人生帶的第一個畢業班。

見有老師進教室，全班仍鬧哄哄的，有半數學生在聊天，即使我走到講台前，他們也絲毫沒有要暫停的意思。因此我乾脆就坐在講台前的椅子上，不出聲，等待著。

直到大約三分鐘後，他們才終於全部安靜下來，望向台上的我，不知道我到底要做什麼。

我起身在黑板上慢慢地寫下自己的名字，向孩子們介紹，自己是他們未來一年的導師。
這時，突然有孩子問：「上一個班導呢？」
底下瞬間傳來此起彼落的回應：
「她被我們氣走了啦！」
「她帶不下去了！」
「她不要我們了！」

當然也有正確的答案：「老師是生病才請假的。」可是這句話的音量，完完全全被其他激動的回答所覆蓋。一個男生振振有詞地說：「我們就是可憐啦！六年級還在換班導。」旁邊的幾個男生也跟著自我揶揄地說：「我們好可憐喔⋯⋯」

全班哄堂大笑，底下有人開始聊天，甚至有人直接離開座位去丟垃圾。安靜的狀態只維持一分多鐘，就重新回到原本鬧哄哄的樣子。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲中途接下問題班級，他在內心自問。（圖／pixabay）

站在台上，聽著底下七嘴八舌、滿是譏諷和自嘲的發言，同時看著眼前這群孩子，我心想未來這一年，不知道自己撐不撐得住，如果是這樣的班級狀態，前一位老師還能帶滿一年，真的是讓人欽佩萬分，他們果然是一班爛——等等！我現在就要貼標籤了嗎？

我在心中盤問著自己：「才幾分鐘的時間，我就要確定未來這個班，是一群糟糕的孩子所組成的班級了嗎？」

這次換老師，最大的受害者是我？

給自己幾秒鐘冷靜一下後，我決定將自己真正的內心話告訴他們。

「你們知道這次換老師，最大的受害者是誰嗎？」我問他們。

或許是這個突兀的問題太出乎意料，全班突然安靜了。

有個女生不確定地看著我，回答：「是前班導？」我搖搖頭。
旁邊的男生舉手回答說：「是⋯⋯我們班？」我也搖搖頭。
孩子們瞬間困惑起來，嘰嘰喳喳地小聲討論。

我看著他們，語氣堅決地說：「這次換老師，最大的受害者就是——我。」

「我在中年級教了兩年，能備課的課程都已經做好了，並且班級布置做得很可愛，教室空間很大。重點是不用搬教室，更不用暑假時，一個人辛苦地來這裡清灰塵。我才是那個最大的受害者。但是，我來了。並不是因為校長逼迫我，而是我聽說你們很壞、很不禮貌，上課時會嗆老師、頂撞老師。」

這一段話，讓整個班級全然地靜默下來。但並不是因為他們同意或同理我的遭遇與處境，而是因為我的話讓他們真的受傷了。

伴隨著我的指控，孩子們雖然沉默，但是我卻從他們的眼神中感受到無比的失落。彷彿在思考著，這位老師認為他自己才是最委屈的，這位老師知道我們很壞、很不禮貌⋯⋯可是他卻是我們的班導。

孩子們有的看看旁邊，有的別過頭去，有的則是一副無所謂的樣子望著我。他們都在等待著，等待台上的這個老師會繼續說什麼話來檢討他們或數落他們。

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲班導下決心，「我要用一年的時間來證明，大家全都錯了。」（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

「聽說你們很壞、很不禮貌，所以我答應校長來到這班，用一年的時間，證明一件事情——「我要用一年的時間來證明，大家全都錯了。」

聽到這句話，孩子們紛紛注視著我，原本防備的眼神變得柔和。

我接著說：「我要證明你們不像其他人所說的那樣糟糕與不禮貌。我要撕下你們身上的標籤，所以我來了。但你們確實有地方要改，所以我們要一同配合，讓班級更穩定、更聽話。我們一起努力，去向大家證明：我們才是對的！」、「我，是你們未來一年的班導黃俊堯。請大家多多指教。」

我希望透過改變，讓我們這班有不一樣的可能

明知這些話會讓他們受傷，為何我還是要講？我們班的這群孩子，在過去一年當中的許多行為，確實造成很多老師的困擾，也讓許多老師在教學上感到萬分挫折。返校日這天，也是我們相見的第一天，我希望能從第一天開始，帶著孩子們建立一種新的態度，而不是用過去的態度來面對國小階段最後一年的人生。

在這樣一個令人避之唯恐不及的班上，仍然有善良的孩子，儘管他們並不喜歡這樣的班級氛圍，但可惜的是，在這樣的風氣促使下，他們不敢表達反對，只能默然接受，順從班上大部分的人。

因此，我希望我能帶來改變，不只是改變一、兩個學生，而是改變一整班的風氣。希望我的這段話能帶著班上的孩子們一起改變，透過改變，去成為一個不一樣的班級，讓他們自己有不一樣的可能。

▲▼當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》。作者黃俊堯，台北市碧湖國小老師。從〈他是我同學〉這篇文章的近四萬次網路分享開始，有機會和更多家長與老師交流教學、陪伴孩子的理念，喚醒孩子的同理心，並直視教育現場最難處理的霸凌問題。

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